НБА может ввести новый формат Матча звезд с участием четырех команд
НБА хочет вернуть интерес к Матчу всех звезд.
Как сообщает ESPN, лига ведет серьезные обсуждения по поводу нового формата под Матч звезд 2025 года, в котором приняли бы участие три звездные команды по восемь игроков в каждой и команда-победитель Матча восходящих звезд.
Представители лиги обсудили новый формат в пятницу с комитетом по соревнованиям, состоящим из владельцев, менеджеров команд, игроков, тренеров и профсоюзных сотрудников.
Предполагается, что четыре команды будут встречаться друг с другом в полуфиналах, а победители выйдут в финальный раунд звездного турнира.
Руководители команд НБА, тренеры и игроки обсуждали новые концепции Матча всех звезд с представителями лиги в течение последних шести месяцев.
Звездный уикенд 2025 года примет «Голден Стэйт».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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