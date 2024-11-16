НБА может ввести новый формат Матча звезд с участием четырех команд

НБА хочет вернуть интерес к Матчу всех звезд.

Как сообщает ESPN, лига ведет серьезные обсуждения по поводу нового формата под Матч звезд 2025 года, в котором приняли бы участие три звездные команды по восемь игроков в каждой и команда-победитель Матча восходящих звезд.

Представители лиги обсудили новый формат в пятницу с комитетом по соревнованиям, состоящим из владельцев, менеджеров команд, игроков, тренеров и профсоюзных сотрудников.

Предполагается, что четыре команды будут встречаться друг с другом в полуфиналах, а победители выйдут в финальный раунд звездного турнира.

Руководители команд НБА , тренеры и игроки обсуждали новые концепции Матча всех звезд с представителями лиги в течение последних шести месяцев.

Звездный уикенд 2025 года примет «Голден Стэйт».