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Сегодня начнется судебное рассмотрение спора о продаже «Миннесоты»

Глен Тэйлор и Марк Лори с Алексом Родригесом спорят о незаконченной сделке.

Последний этап продажи должен был довести пакет новых владельцев до 80%. Владелец команды Глен Тэйлор заявил, что покупатели просрочили платежи и отказался передавать основную долю клуба.

На этой неделе стороны представят свои аргументы в суде.

По сообщению источников, стороны не смогли конструктивно использовать возможности для досудебного решения вопроса.

Решение в пользу Тэйлора позволит ему прекратить сделку. Победа Лори и Родригеса перенесет обсуждение на голосование в совет управляющих лиги, которые примут окончательное решение о передаче клуба в адрес новых владельцев. Тэйлор некоторое время был председателем совета и имеет давние взаимоотношения с Адамом Сильвером, что оставляет ему шансы для положительного для него решения и в этом случае.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoМиннесота
logoНБА
Глен Тэйлор
Алекс Родригес
logoАдам Сильвер
Марк Лори
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