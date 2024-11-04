Сегодня начнется судебное рассмотрение спора о продаже «Миннесоты»

Глен Тэйлор и Марк Лори с Алексом Родригесом спорят о незаконченной сделке.

Последний этап продажи должен был довести пакет новых владельцев до 80%. Владелец команды Глен Тэйлор заявил, что покупатели просрочили платежи и отказался передавать основную долю клуба.

На этой неделе стороны представят свои аргументы в суде.

По сообщению источников, стороны не смогли конструктивно использовать возможности для досудебного решения вопроса.

Решение в пользу Тэйлора позволит ему прекратить сделку. Победа Лори и Родригеса перенесет обсуждение на голосование в совет управляющих лиги, которые примут окончательное решение о передаче клуба в адрес новых владельцев. Тэйлор некоторое время был председателем совета и имеет давние взаимоотношения с Адамом Сильвером , что оставляет ему шансы для положительного для него решения и в этом случае.