Сегодня начнется судебное рассмотрение спора о продаже «Миннесоты»
Последний этап продажи должен был довести пакет новых владельцев до 80%. Владелец команды Глен Тэйлор заявил, что покупатели просрочили платежи и отказался передавать основную долю клуба.
На этой неделе стороны представят свои аргументы в суде.
По сообщению источников, стороны не смогли конструктивно использовать возможности для досудебного решения вопроса.
Решение в пользу Тэйлора позволит ему прекратить сделку. Победа Лори и Родригеса перенесет обсуждение на голосование в совет управляющих лиги, которые примут окончательное решение о передаче клуба в адрес новых владельцев. Тэйлор некоторое время был председателем совета и имеет давние взаимоотношения с Адамом Сильвером, что оставляет ему шансы для положительного для него решения и в этом случае.
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