«В игре Шака было так много разнообразия». Адам Сильвер посмеялся над Шакилом О’Нилом, который назвал современную НБА «скучной»

Адам Сильвер отреагировал на критику Шакила О’Нила в адрес современной НБА.

«В игре Шака было так много разнообразия. Не верится, что он это сказал.

Я уважаю его мнение. Я считаю, что мы уделяем много внимания тому, что видим в нашей игре. Иногда бросок в прыжке с 3 метров больше ценится, чем бросок с 9 метров. Когда играл Шак, все было с точностью до наоборот. Критики жаловались: «В твоей игре недостаточно разнообразия — одни данки».

Сейчас говорят, что главное в игре – это снайперы. Мы немного отодвинули линию трехочковых назад, чтобы сделать трехочковые более сложными. Мы могли бы сделать это снова. Я не говорю, что есть такое предложение.

В этом сезоне, поскольку мы подписываем три 11-летних телевизионных контракта, у нас есть хорошая возможность отойти и немного изучить игру. Наша игра никогда не была более популярной. Я не говорю, что ничего нельзя изменить. В том, что говорит Шак, есть доля истины. Никто не хочет смотреть, как все команды атакуют в одинаковом стиле», – сказал комиссионер НБА .