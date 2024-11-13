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«Не говорите Леброну, что я так сказал». Адам Сильвер назвал Майкла Джордана величайшим игроком всех времен

Адам Сильвер назвал Майкла Джордана величайшим игроком всех времен.

Комиссионера НБА Адама Сильвера попросили назвать величайшего игрока в истории НБА.

«Майкл Джордан. И не говорите Леброну, что я так сказал», –  ответил Сильвер.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: eruption23
logoМайкл Джордан
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
logoАдам Сильвер
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