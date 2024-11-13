«Не говорите Леброну, что я так сказал». Адам Сильвер назвал Майкла Джордана величайшим игроком всех времен
Адам Сильвер назвал Майкла Джордана величайшим игроком всех времен.
Комиссионера НБА Адама Сильвера попросили назвать величайшего игрока в истории НБА.
«Майкл Джордан. И не говорите Леброну, что я так сказал», – ответил Сильвер.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: eruption23
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