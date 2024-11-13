«Не говорите Леброну, что я так сказал». Адам Сильвер назвал Майкла Джордана величайшим игроком всех времен

Адам Сильвер назвал Майкла Джордана величайшим игроком всех времен.

Комиссионера НБА Адама Сильвера попросили назвать величайшего игрока в истории НБА.

«Майкл Джордан . И не говорите Леброну , что я так сказал», – ответил Сильвер.