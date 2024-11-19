Айзейя Стюарт и Дэйлен Терри получили технические фолы за стычку

Айзейя Стюарт и Дэйлен Терри едва не подрались.

Стычка между игроками произошла за минуту до конца первой четверти матча «Детройт » – «Чикаго» (112:122).

Стюарт («Пистонс») и Терри («Буллс») сцепились под кольцом «Чикаго » после жесткого фола Терри. В результате инцидента игроки получили обоюдный технический фол.