Айзейя Стюарт и Дэйлен Терри получили технические фолы за стычку
Айзейя Стюарт и Дэйлен Терри едва не подрались.
Стычка между игроками произошла за минуту до конца первой четверти матча «Детройт» – «Чикаго» (112:122).
Стюарт («Пистонс») и Терри («Буллс») сцепились под кольцом «Чикаго» после жесткого фола Терри. В результате инцидента игроки получили обоюдный технический фол.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Chaz NBA
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости