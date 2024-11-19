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Трехкратный участник Матча звезд Боб Лав умер в возрасте 81 года

Умер бывший игрок НБА Боб Лав.

Экс-форвард «Чикаго», трехкратный участник Матча всех звезд, который провел 11 лет в НБА, умер в понедельник в возрасте 81 года.

Лав ушел из жизни после продолжительной борьбы с раком.

Лав был участником Матча звезд три сезона подряд с 1971 по 1973 годы. В сезоне-71/72 он набирал в среднем 25,8 очка, что стало лучшим показателем в команде и лучшим показателем в его карьере.

Лав завершил карьеру после сезона-76/77. В среднем он набирал 17,6 очка и 5,9 подбора в 789 матчах НБА. Помимо «Буллс» (9 сезонов) в лиге он представлял «Цинциннати», «Милуоки», «Нетс» и «Сиэтл».

В январе 1994 года Лав стал вторым игроком в истории «Чикаго», чей номер был выведен из обращения.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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Боб Лав
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