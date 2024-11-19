«Орландо» – первая команда с 2018 года, пропускавшая менее 100 очков в шести матчах подряд.

«Орландо» провел серию из шести побед подряд.

«Орландо» стал первой командой НБА с 2018 года, которая не позволяла сопернику набрать 100 очков в шести матчах подряд.

В понедельник «Мэджик» выиграл у «Финикса» со счетом 109:99. До этого были повержены «Новый Орлеан» (115:88), «Вашингтон» (121:94), «Шарлотт» (114:89), «Индиана» (94:90) и «Филадельфия» (98:86).

Примечательно, что «Орландо » играет без лидера команды Паоло Банкеро, который выбыл на неопределенный срок с разрывом косой мышцы живота.