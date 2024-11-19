«Орландо» – первая команда с 2018 года, пропускавшая менее 100 очков в шести матчах подряд.
«Орландо» провел серию из шести побед подряд.
«Орландо» стал первой командой НБА с 2018 года, которая не позволяла сопернику набрать 100 очков в шести матчах подряд.
В понедельник «Мэджик» выиграл у «Финикса» со счетом 109:99. До этого были повержены «Новый Орлеан» (115:88), «Вашингтон» (121:94), «Шарлотт» (114:89), «Индиана» (94:90) и «Филадельфия» (98:86).
Примечательно, что «Орландо» играет без лидера команды Паоло Банкеро, который выбыл на неопределенный срок с разрывом косой мышцы живота.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт StatMamba в соцсети X
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