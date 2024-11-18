Де’Аарон Фокс и Франц Вагнер стали игроками недели НБА в своих конференциях

НБА объявила игроков недели.

Ими стали разыгрывающий «Сакраменто » Де’Аарон Фокс на Западе и форвард «Орландо» Франц Вагнер на Востоке.

На счету Фокса 40,5 очка и 7,3 передачи в среднем при 57,4% точности с игры. «Кингз» провели неделю с результатом 2-2.

В активе Вагнера – 30,7 очка, 7,3 подбора и 5,7 передачи в среднем. «Орландо » одержал 3 победы.