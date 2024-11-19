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НБА связалась с «Нью-Йорком» по поводу повышения Рика Брансона

НБА заподозрила «Никс» в нарушении правила лиги о потолке зарплат.

НБА связалась с руководством «Нью-Йорка», чтобы выяснить, нарушило ли повышение ассистента главного тренера Рика Брансона правила лиги о потолке зарплат, сообщает журналист SNY Ян Бегли со ссылкой на источники.

Рик Брансон получил повышение в межсезонье 2024 года, когда его сын Джейлен Брансон подписал продление контракта на четыре года и 156,5 млн долларов. Джейлен имел бы право на максимальное продление на 270 млн, если бы подождал до межсезонья 2025 года.

«Никс» назвали расследование лиги «преследованием».

«Что касается слухов о расследовании НБА по поводу повышения Рика Брансона, Брансон занял место Джонни Брайанта и получил ту же зарплату, что и Брайант. Утверждения о том, что Рик не заслужил повышения, оскорбительны», — говорится в заявлении MSG Sports.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: SNY
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logoДжейлен Брансон
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