Джавонте Даглас из «Уралмаша» пропустит 7-8 недель после операции на стопе

Джавонте Даглас перенес операцию на стопе.

Форвард «Уралмаша » будет восстанавливаться 7-8 недель.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ 31‑летний американец в среднем набирает 11,3 очка и 7,3 подбора за игру.