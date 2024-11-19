Джавонте Даглас из «Уралмаша» пропустит 7-8 недель после операции на стопе
Джавонте Даглас перенес операцию на стопе.
Форвард «Уралмаша» будет восстанавливаться 7-8 недель.
В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ 31‑летний американец в среднем набирает 11,3 очка и 7,3 подбора за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Уралмаша»
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