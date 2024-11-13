Ростислав Вергун о ЦСКА: «У нас есть потенциал играть против таких команд»

Ростислав Вергун прокомментировал поражение «Уралмаша» от ЦСКА – 70:77.

«Мы боролись и показывали характер – для меня это не удивление. У нас есть потенциал играть против таких команд, но для этого нужно стать четче, лучше, надежнее.

Понимали, против какого оппонента играли, и каждая атака носила ценность. В четвертой четверти нам не хватило того качества, которое позволило бы нам бороться за победу.

Я с нетерпением ждал этой игры. Для меня ЦСКА – знак качества, индикатор. Мы понимаем, в чем мы можем добавить, и будем работать над этим», – сказал главный тренер «Уралмаша ».