Ростислав Вергун о ЦСКА: «У нас есть потенциал играть против таких команд»
Ростислав Вергун прокомментировал поражение «Уралмаша» от ЦСКА – 70:77.
«Мы боролись и показывали характер – для меня это не удивление. У нас есть потенциал играть против таких команд, но для этого нужно стать четче, лучше, надежнее.
Понимали, против какого оппонента играли, и каждая атака носила ценность. В четвертой четверти нам не хватило того качества, которое позволило бы нам бороться за победу.
Я с нетерпением ждал этой игры. Для меня ЦСКА – знак качества, индикатор. Мы понимаем, в чем мы можем добавить, и будем работать над этим», – сказал главный тренер «Уралмаша».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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