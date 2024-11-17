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Майк Браун: «Де’Аарон Фокс знал, что должен тащить команду»

Майк Браун прокомментировал 49 очков Де’Аарона Фокса в матче с «Ютой» (121:117).

«Ого. Бэк-ту-бэк, овертайм, вчера он отыграл 75 минут... Он повел нас за собой в отсутствие трех из наших шести лучших игроков, это говорит о том, что он Де’Аарон Фокс, и он сделал свою работу. Уилт, Кобе, Фокси.

Никто не может помешать ему выйти на свою позицию, когда он этого хочет. Он чувствует это. Он не только чувствует это, но и показывает это.

Игроки его уровня – а я работал со Стефом Карри, Кевином Дюрэнтом, Кобе Брайантом, Леброном Джеймсом и Тимом Данканом – выходят на свои позиции, когда захотят. Главное отличие этих парней от других довольно хороших игроков в том, что они делают это систематически. Мне не нужно было ничего говорить Фоксу. Он сам все знал. Он должен был тащить нас», – сказал главный тренер «Сакраменто».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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