Дайсон Дэниэлс совершил победный блок-шот в решающем владении матча «Кингз» – «Хоукс»

Дайсон Дэниэлс отличился в решающий момент матча с «Сакраменто».

Защитник «Атланты» совершил победный блок-шот в ключевом владении встречи, когда Де’Аарон Фокс бросал при «-1» на последних секундах.

На счету Дэниэлса 14 очков, 8 подборов, 4 передачи и 4 блок-шота за 39 минут.

Недавно австралиец повторил достижение Майкла Джордана.