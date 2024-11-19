Дайсон Дэниэлс совершил победный блок-шот в решающем владении матча «Кингз» – «Хоукс»
Дайсон Дэниэлс отличился в решающий момент матча с «Сакраменто».
Защитник «Атланты» совершил победный блок-шот в ключевом владении встречи, когда Де’Аарон Фокс бросал при «-1» на последних секундах.
На счету Дэниэлса 14 очков, 8 подборов, 4 передачи и 4 блок-шота за 39 минут.
Недавно австралиец повторил достижение Майкла Джордана.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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