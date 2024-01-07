Яннис Адетокумбо столкнулся с Джабари Смитом и сел на паркет, схватившись за плечо

Яннис Адетокумбо получил травму плеча по ходу матча с «Хьюстоном».

За 1:50 до финальной сирены при счете 97:105 грек на дриблинге пошел под кольцо. (« »), пытаясь остановить Адетокумбо, встретил его корпусом и «сыграл в тело». Судьи зафиксировали нарушение, а форвард « », схватившись за плечо, сел на паркет. Однако Адетокумбо остался в игре и набрал еще шесть очков до окончания встречи – 108:112.