Яннис Адетокумбо столкнулся с Джабари Смитом и сел на паркет, схватившись за плечо
Яннис Адетокумбо получил травму плеча по ходу матча с «Хьюстоном».
За 1:50 до финальной сирены при счете 97:105 грек на дриблинге пошел под кольцо. Джабари Смит («Хьюстон»), пытаясь остановить Адетокумбо, встретил его корпусом и «сыграл в тело». Судьи зафиксировали нарушение, а форвард «Милуоки», схватившись за плечо, сел на паркет. Однако Адетокумбо остался в игре и набрал еще шесть очков до окончания встречи – 108:112.