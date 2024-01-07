Яннис Адетокумбо столкнулся с Джабари Смитом и сел на паркет, схватившись за плечо

Теги Хьюстон Милуоки НБА Баскетбол - видео Яннис Адетокумбо Джабари Смит Баскетбол

Яннис Адетокумбо получил травму плеча по ходу матча с «Хьюстоном».

За 1:50 до финальной сирены при счете 97:105 грек на дриблинге пошел под кольцо. Джабари СмитХьюстон»), пытаясь остановить Адетокумбо, встретил его корпусом и «сыграл в тело». Судьи зафиксировали нарушение, а форвард «Милуоки», схватившись за плечо, сел на паркет. Однако Адетокумбо остался в игре и набрал еще шесть очков до окончания встречи – 108:112.

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1 комментарий
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Хоть кто-то смог жёстко ответить на любимую тактику Янниса.
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