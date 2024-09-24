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Брэд Стивенс: «Очень довольны состоянием Кристапса Порзингиса и, возможно, немного удивлены»

Брэд Стивенс рассказал о состоянии здоровья Кристапса Порзингиса.

«Кристапс успешно восстанавливается, он настроен очень оптимистично.

Не уверен, что нам нужно устанавливать сроки возвращения, потому что травма уникальная. Но что касается его самочувствия и прогресса, я бы сказал, что мы очень довольны его текущим состоянием и, возможно, немного удивлены», – заявил президент по баскетбольным операциям «Бостона».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница репортера Дэниела Донабедяна в соцсети X
травмы
logoБостон
logoНБА
logoБрэд Стивенс
logoКристапс Порзингис
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