Брэд Стивенс: «Очень довольны состоянием Кристапса Порзингиса и, возможно, немного удивлены»
Брэд Стивенс рассказал о состоянии здоровья Кристапса Порзингиса.
«Кристапс успешно восстанавливается, он настроен очень оптимистично.
Не уверен, что нам нужно устанавливать сроки возвращения, потому что травма уникальная. Но что касается его самочувствия и прогресса, я бы сказал, что мы очень довольны его текущим состоянием и, возможно, немного удивлены», – заявил президент по баскетбольным операциям «Бостона».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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