Брэд Стивенс: «Очень довольны состоянием Кристапса Порзингиса и, возможно, немного удивлены»

Брэд Стивенс рассказал о состоянии здоровья Кристапса Порзингиса.

«Кристапс успешно восстанавливается, он настроен очень оптимистично.

Не уверен, что нам нужно устанавливать сроки возвращения, потому что травма уникальная. Но что касается его самочувствия и прогресса, я бы сказал, что мы очень довольны его текущим состоянием и, возможно, немного удивлены», – заявил президент по баскетбольным операциям «Бостона ».