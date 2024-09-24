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Кристапс Порзингис: «Ожидаю, что вернусь в строй где-то в декабре»

Кристапс Порзингис планирует вернуться в строй в декабре.

«Ожидаю, что вернусь в строй где-то в декабре. Но чувствую себя очень хорошо и работаю над тем, чтобы начать играть раньше», — сказал латвийский центровой «Селтикс».

Порзингис травмировал левую лодыжку во время второго матча финальной серии плей-офф против «Далласа» (4-1).

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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