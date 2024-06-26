Кристапс Порзингис пропустит начало следующего сезона

Теги травмы Бостон НБА Брэд Стивенс Кристапс Порзингис Баскетбол

«Бостон» начнет сезон-2024/25 без Кристапса Порзингиса.

Президент «Бостона» Брэд Стивенс заявил, что центровой Кристапс Порзингис пропустит начало следующего сезона.

Вчера стало известно, что Порзингис в ближайшие дни перенесет операцию на левой лодыжке и не сможет сыграть за сборную Латвии в отборочном турнире Олимпийских игр-2024. Сроки восстановления Порзингиса будут установлены после операции.

Порзингис получил разрыв медиальной связки левого колена и смещение сухожилия задней большеберцовой мышцы во время 2-го матча финальной серии плей-офф НБА против «Далласа» (4-1).

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий