Кристапс Порзингис пропустит начало следующего сезона

«Бостон» начнет сезон-2024/25 без Кристапса Порзингиса.

Президент « » заявил, что центровой пропустит начало следующего сезона.

Вчера стало известно, что Порзингис в ближайшие дни перенесет операцию на левой лодыжке и не сможет сыграть за сборную Латвии в отборочном турнире Олимпийских игр-2024. Сроки восстановления Порзингиса будут установлены после операции.

Порзингис получил разрыв медиальной связки левого колена и смещение сухожилия задней большеберцовой мышцы во время 2-го матча финальной серии плей-офф против «Далласа» (4-1).