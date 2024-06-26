Кристапс Порзингис пропустит начало следующего сезона
«Бостон» начнет сезон-2024/25 без Кристапса Порзингиса.
Президент «Бостона» Брэд Стивенс заявил, что центровой Кристапс Порзингис пропустит начало следующего сезона.
Вчера стало известно, что Порзингис в ближайшие дни перенесет операцию на левой лодыжке и не сможет сыграть за сборную Латвии в отборочном турнире Олимпийских игр-2024. Сроки восстановления Порзингиса будут установлены после операции.
Порзингис получил разрыв медиальной связки левого колена и смещение сухожилия задней большеберцовой мышцы во время 2-го матча финальной серии плей-офф НБА против «Далласа» (4-1).