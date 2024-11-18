Флоп – это еще не гарантия победы в НБА. Джулиус Рэндл удивил 3-летнего сына броском под сирену

На прошлой неделе Энтони Дэвис помог «Лейкерс» обыграть «Сан-Антонио», когда в решающий момент красиво отлетел от коротышки Криса Пола на три метра . В матче «Миннесота – «Финикс» Джош Окоги забыл, что его команда – не «Лейкерс» да и сам он не Энтони Дэвис: форвард защищался против Джулиуса Рэндла в остающиеся 2,7 секунды, но зачем-то предпочел прилечь на паркет. Нет, в НБА пока дают нарушения не за любое падение, хоть часто и создается такое впечатление. Его оппоненту было тяжеловато в этой ситуации – ему пришлось идти в неудобную правую сторону, но он все равно исхитрился найти пространство и отправить трехочковый под сирену.

120:117.

Рэндл рассказал, что у комбинации, предложенной штабом «Миннесоты», было два продолжения: план «А» был рассчитан на то, что Энтони Эдвардс ускользнет от опекуна и откроется ближе к кольцу, где и получит мяч, план «Б» заключался в том, что сам форвард выскочит на периметр и будет бросать со степбэка.

Соответственно мнения соперников относительно произошедшего разделились.

«Он не мог мне никак помешать, поэтому завалился , – отметил Рэндл. – Я не стал на это никак реагировать, не стал торопиться и хорошенько прицелился. Это была комфортная для меня попытка».

«Мы хорошо менялись, всех здорово сдержали, – не согласился Майк Буденхольцер. – Они довели мяч до Рэндла, сложный бросок для него. Если бы это было в начале игры, то это явный толчок. Здесь же арбитры ничего не свистнули . Расстраивает, что свистки настолько непоследовательны на разных отрезках игры».

Момент получился по многим параметрам знаковым. Например, потому, что – как поведал Рэндл – на игре присутствовал его 3-летний сын Джейс, который вообще-то не ходит на матчи, потому что на арене слишком громко.

«Кажется, это вторая игра, на которой он присутствует. Он просто ненавидит все это. Это очень здорово, что он пришел, а я реализовал такой бросок».

«Миннесота» рассчитывает, что и для нее это попадание будет означать начало новой эры.

На своем новом эффектном паркете «Волки» отставали весь матч и в начале второй четверти уступали 16 очков.

Объяснения тут были разные.

«Мы только вернулись с выезда в 2.30 ночи, – сказал Эдвардс. – Мне кажется, все были сонными . Я не ищу оправданий, но мы действительно были сонными. Матч был ранний, и нам потребовалось время, чтобы как-то взбодриться».

«Наши базовые защитные принципы в данный момент дают сбой, – это версия Криса Финча. – Нам очень нужно вот это трехдневное окно, по ходу которого мы можем внести коррективы. Мне кажется, что нужно упростить какие-то вещи для наших парней, чтобы нащупать стабильность в защите, которой нам так не хватает ».

Майк Буденхольцер не зря считается тренером регулярки. У него не было Кевина Дюрэнта и Брэдли Била, зато он подготовился специально к «Миннесоте» и выжал максимум из Девина Букера.

С одной стороны, у «Санс» уже в старте вышли одновременно Нуркич и Пламли. Это помогло им выиграть борьбу за отскок и прокачать защиту – один «большой» активно бегал на дуге, пока другой стерег трехсекундную.

С другой, Букер много играл без мяча и своими перемещениями окончательно запутал Гобера и Рэндла, которые совершенно не понимали, кто должен бежать куда.

Букер набрал 44 очка, 15 из 29 с игры, за 40 минут.

Проблема в том, что по ходу матча «Миннесота» приспособилась, а у Буденхольцера уже не было ответов – да и его центровые подсели на фолы.

Букер допустил 4 потери, но почти всегда принимал верные решения, создавая ситуации для партнеров и одновременно устанавливая личный рекорд сезона. Но в концовке Финч пришел к тому, что лучше изымать мяч из рук лидера соперников через дабл-тим, и через это атака «Санс» застопорилась. Последние свои очки Букер набрал за 4 минуты до сирены, когда отодвинул хозяев на дистанцию в 8 очков.

Вторым важным фактором стало судейство: почему-то как раз на этом отрезке арбитры начали фиксировать неправильную постановку заслонов у гостей. В двух атаках подряд замечания получили Грейсон Аллен и Мэйсон Пламли.

«Это очень расстраивает: нет никакой последовательности, – посетовал Буденхольцер. – Они играют в силовой манере, очень жестко, активно работают руками, это бросается в глаза. Нам же нужно уделить внимание этому аспекту».

Со своей гиперактивной защитой «Миннесота» нарушила правила только 13 раз («Финикс» – в два раза чаще).

Лидеры «Миннесоты» чувствовали себя все увереннее с каждой минутой.

Энтони Эдвардс набрал 4 очка за первую половину, но в концовке здорово попадал – не только из-за дуги, но и сделал олдскульный бэнкшот со средней дистанции.

Джейден Макдэниэлс ворвался с могучим данком через Мэйсона Пламли.

А Джулиус Рэндл провел свой лучший матч за «Миннесоту» на данный момент – открыл в себе и способности эффективно атаковать с дуги (5 из 11), и смело прорывался в «краску», не чувствуя плотности ввиду присутствия там же Гобера (6 из 9, 8 из 9 с линии).

«Обожаю Джулиуса, так всегда было, – порадовался за своего старого-нового «большого» Финч. – Когда я работал в «Новом Орлеане», то всегда думал, что он очень здорово может закрывать матчи, потому что он выходит на свои точки, провоцирует нарушения, заваливает сложные попытки, отлично пасует. То, что у нас есть он и Энт, два игрока, которые умеют создавать себе атаки с мячом в руках – это огромное преимущество».

Фото: instagram.com/timberwolves