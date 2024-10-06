«Зачем мне принимать решение на основании того, как обращались с кем-то другим?» Леброн Джеймс опроверг сообщение ESPN

Леброн Джеймс опроверг сообщение ESPN о причине его перехода в «Лейкерс».

Леброн Джеймс опроверг сообщение ESPN , в котором говорилось, что причиной его перехода в «Лейкерс» стало отношение клуба к Кобе Брайанту в последние годы пребывания легендарного защитника в лиге.

«Вранье. Я перешел в «Лейкерс», потому что хотел помочь Джини Басс выиграть чемпионат, вернуть «Лейкерс» искру и увидеть, как моя семья расцветает в Южной Калифорнии.

Зачем мне принимать решение на основании того, как обращались с кем-то другим? Мама всегда говорила: «Не лезь в дела взрослых», – написал звездный форвард «Лейкерс ».