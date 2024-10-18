Стэн Ван Ганди: «Хорошее отношение к тренеру не имеет значения. Его задача – заставлять баскетболистов играть»

Стэн Ван Ганди поделился мнением о тренерской работе.

Известный специалист порассуждал о профессиональных перспективах нового главного тренера «Лейкерс» Джей Джей Редика.

«Когда я читаю, что игрокам нравится их тренер, это ничего не значит для меня. Если я хочу понять, работают ли взаимоотношения, мне достаточно посмотреть матчи, как баскетболисты играют, командно и индивидуально. Главная задача тренера – добиться нужного уровня выступления на площадке.

Пэт Райли лучшим образом определял взаимоотношения с игроками. Он объяснял, что это деловые отношения, нацеленные на достижение результата.

Лучшее качество Джей Джей Редика – его нацеленность на развитие. Он старается учиться, узнавать новое об игре. Его интеллект, внимание к деталям, дисциплина обеспечили ему успешную игровую карьеру. Он не выплывал на атлетизме, хотя и был лучше в этом смысле, чем люди думают. Ему всегда нужно было точно понимать, что происходит.

Но тренеров нельзя оценивать по их знаниям. Только по тому, что делают их игроки на площадке. Самый умный человек на свете может быть плох в роли руководителя команды. Интеллект не определяет качество тренера.

Когда Джей Джей пытался улучшить игровые навыки, он не срывался просто делать много бросков. Он фокусировался на определенных вещах, которые пытался улучшить. Думаю, что он будет так же относиться к тренерской работе», – заключил Ван Ганди.