Cаша Обрадович после поражения от «Црвены Звезды»: «Это позор»
Cаша Обрадович недоволен игрокой «Монако» в матче с «Црвеной Звездой» (90:98).
«Очень просто. Одно предложение. Это позор для нас. Это позор. То, как мы играли, то, как мы ходили пешком.
Это не та команда, которую я хочу видеть, никто здесь не хочет видеть такую команду. Без страсти, без любви нельзя выиграть матч», — заявил главный тренер «Монако».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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