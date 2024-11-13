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Cаша Обрадович после поражения от «Црвены Звезды»: «Это позор»

Cаша Обрадович недоволен игрокой «Монако» в матче с «Црвеной Звездой» (90:98).

«Очень просто. Одно предложение. Это позор для нас. Это позор. То, как мы играли, то, как мы ходили пешком.

Это не та команда, которую я хочу видеть, никто здесь не хочет видеть такую ​​команду. Без страсти, без любви нельзя выиграть матч», — заявил главный тренер «Монако».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoСаша Обрадович
logoЦрвена Звезда
logoМонако
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