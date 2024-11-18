Йонас Мачюлис стал генменеджером «Литкабелиса»
«Литкабелис» сменил генменеджера.
На смену Мартинасу Пурлису пришел 39-летний Йонас Мачюлис, закончивший игровую карьеру в 2021 году.
«Не думал долго, потому что не каждый день предоставляется возможность поработать на клуб из вершины европейского баскетбола. Постараемся сохранить успехи моего предшественника, впереди много работы», – заявил Мачюлис.
Литовский «Литкабелис» находится на 8-м месте группы B Еврокубка с результатом 2-5.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
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