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Еврокубок. «Ульм» – «Тренто», «Бурк» сыграет с «Арисом» и другие матчи

Сегодня пройдут семь матчей регулярного чемпионата Еврокубка.

Немецкий «Ульм» примет итальянский «Тренто», французский «Бурк» сыграет с греческим «Арисом».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Гран-Канария Испания – 5-1, Бахчешехир Турция – 4-1, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 3-2, Ульм Германия – 3-2, Вулвз Литва – 3-3, Бешикташ Турция – 3-3, Будучность Черногория – 2-3, Тренто Италия – 2-3, Ховентуд Испания – 2-4, Сопот Польша – 0-5.

Группа B

Положение команд: Валенсия Испания – 5-0, Бурк Франция – 4-1, Цедевита-Олимпия Словения – 4-1, Хапоэль Иерусалим Израиль – 3-2, Тюрк Телеком Турция – 3-3, Венеция Италия – 2-3, Клуж Румыния – 2-3, Арис Греция – 1-4, Литкабелис Литва – 1-4, Гамбург Германия – 1-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoЕврокубок
logoАрис
logoЦедевита-Олимпия
logoХапоэль Иерусалим
logoВаленсия
logoБудучность
logoРейер Венеция
logoКлуж
logoТрефл Сопот
logoУльм
logoХапоэль Тель-Авив
logoТренто
logoЛиткабелис
logoБахчешехир
logoБурк
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