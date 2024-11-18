Гилберт Аренас о падении просмотров НБА: «С позиции денег у лиги все идеально, но зрителей она уделала»
Гилберт Аренас порассуждал о падении рейтингов трансляций.
«Смотреть игры стало слишком дорого. Раньше это было бесплатно. Теперь тебе нужно покупать кабельное для своих команд, платить за League Pass для соответствующего контента.
Проблема в распределении прав на трансляции. Их становится все сложнее найти. Нам приходится выискивать возможности посмотреть матчи, хотя раньше это было доступно. С позиции денег у лиги все идеально, но своих зрителей она уделала», – заявил бывший баскетболист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Гилберта Аренаса
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