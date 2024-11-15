Оператор регионального телевидения Diamond Sports Group выйдет из процедуры банкротства и продолжит сотрудничество с НБА
Близится к завершению арбитраж Diamond Sports Group.
Компания-владелец сети регионального телевизионного спортивного вещания, недавно сменившей название на FanDuel Sports Network в рамках сотрудничества с известной букмекерской организацией, получила от суда право на выход из процедуры банкротства.
Сеть региональных каналов, сотрудничающая с НБА, НХЛ и MLB, продолжит работу. Компания избавилась от практически 8 миллиардов долга и осталась должна 200 миллионов.
Оператор прогнозирует негативный финансовый итог 2024 года в размере 74 миллионов долларов и планирует добиться прибыли в 53 миллиона в следующем, 137 в 2026 и 216 в 2027 годах.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
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