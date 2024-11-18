Диллон Брукс и маскот «Буллс» устроили схватку на подушках
Диллон Брукс уничтожил маскота «Чикаго» Бенни.
Форвард «Рокетс» и маскот «Буллс» перед матчем между командами устроили схватку на подушках, которая завершилась в пользу баскетболиста.
В шутливом поединке также принял участие Тари Исон.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Space City Home Network
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