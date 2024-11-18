Диллон Брукс и маскот «Буллс» устроили схватку на подушках

Диллон Брукс уничтожил маскота «Чикаго» Бенни.

Форвард «Рокетс» и маскот «Буллс» перед матчем между командами устроили схватку на подушках, которая завершилась в пользу баскетболиста.

В шутливом поединке также принял участие Тари Исон.