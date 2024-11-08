Байки подземелья: «Хьюстон»

От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором пишут о худших командах НБА. Наслаждайтесь!

11-е место: «Хьюстон Рокетс»

Баланс побед/поражений: 41-41 (сезон-2023/24)

Статус: подготовка ракетного залпа

Франчайз: декодирование

Курс: уже конкретно и без помарок – борьба за плей-офф

Оценка фронт-офиса

Расценивая «мувы» Стоуна, надо понимать контекст всей ситуации. Помните обложку фильма «Дурак»? Не преуменьшая, Стоун находился в такой же точке.

Расселл Уэстбрук, по факту 2-я звезда, запрашивает обмен, когда у вас меняется владелец, а Джеймс Харден никуда не девается.

Стоун, с надеждой на реинкарнацию, ввязывается в авантюру с «Вашингтоном» и забирает Уолла с защищенным пиком. До этого уговаривает на минималку Казинса, сливает выбор на драфте за Вуда и пик 1Р 2025 года, из ниоткуда достает Джейшона Тэйта, сохраняет Риверса и дает последний шанс Джеральду Грину. Попутно меняется главный тренер.

Но буквально проходит 22 матча, и Харден психует.

Перед любым новеньким гм-ом встала бы паника и тряска, владелец в кризисе, но требует играть на результат. Попробовать танкануть? Да куда – пик был защищен с 1-ю по 4-ю позицию, а учитывая тот ростер и результат 12-10 на старте всем не казалось, что оказывается возможно свалиться в вальхаллу.

Худо-бедно, но проходит четырехсторонка, где участвовали «Нетс», «Кливленд», «Индиана» и наш герой. За Хардена он получает 3 пика «Бруклина», пик «Милуоки», 4 свапа и Оладипо с филлерами.

Мало? Да нет, учитывая обмены Кавая или Джорджа. При этом за то, что он не залез в трейд что с «Бостоном», что с «Филой», не получив Симмонса или Джейлена Брауна, он был нещадно раскритикован. А отказ принимать Леверта или Аллена ради травматика Оладипо тоже показался всем мегастранным. Причем, ладно Леверт, тогда он только-только продлился на 15 млн сумму, при том потолке это многовато просто за ролевика опять же с сомнительным здоровьем, но отказ взять Аллена, дабы потом ему заплатить и из-за этого потенциально войти в налог? Тут уже начинают появляться вопросы.

Почему? На поверхности из-за непоследовательности. На какую сумму «Кливленд» по итогу договорился с ежегодным претендентом на ДПОЙ? 20 млн. Что хотел сделать Стоун? Он аргументировал отказ от центрового входом в налог, при этом в сми после нескольких месяцев с обмена мельчишили новости, якобы Камень предложил 45 млн на 2 года уже Оладипо, что автоматически вгоняло бы в налог, а платили вы бы не молодому центровому как раз под манеру Сайласа, а Оладипо…

Самому Стоуну в итоге повезло, вроде как сам Виктор отказался от таких денег. Но вот это действие до сих пор сложно объяснимое. Если пояснять по-простому, то тут есть два варианта: первый – это очевидное нежелание терять хоть и сомнительный, но актив, потому что статку Витя набивал, до этого завел «Пейсерс» в плей-офф, не смотря на результат – вера в команду какая-то была, а защита пика была не то что на тоненького, она казалась невозможной. Второе – вероятнее всего, Стоун пытался блефовать, ведь продление оттягивалось до весны. Вы вкидываете новость, что готовы дать ему такие деньги, тем самым пытаясь повысить стоимость актива? Опрометчиво? Да. Но вот перед нами Бил, за которого худо-бедно уцепили один пик и Пула, который тогда не казался столь блеющей абузой. «Вашингтон» до конца не мог дать точного ответа «да» или «нет» по поводу сохранения Била, что в любом случае позволяло иметь в рукаве некоторые рычаги влияния. А не как в последних случаях с Клэем или Дерозаном. Ладно, Бил не истекал. Посмотрите, как «Милуоки» распорядились Холидэем.

Вывод? Мне кажется, что Стоун по итогу ошибся, ведь Дипо был слит за Олиника и Бредли, по итогу вообще получив минималку от «Хит». Но все это не тот случай, при котором мы бы могли кратно занизить его позиции по отношению к другим генменеджерам. Тем более, он первый год у руля, такие ошибки просто неизбежны.

Чуть не забыл, немаловажная деталь трейда Хардена – это прибытие Торина Принса в «Кливленд». Да-да, это ему отдали шкафчик Портера-младшего. И этот случай стал последней каплей для Олтмена и Бикерстаффа.

Оладипо был слит даже не сколько по причине того, что хоть что-то, но надо было за него получить, хотя бы менторов, но и из-за тогдашней формы Портера-младшего. «Хьюстон» на тот момент даже не танковал, но выигрывать не мог, одних усилий Уолла было мало, Дипо опять то травмировался, то восстанавливался, Вуд играл нестабильно, Такера обменяли, т.к. поняли, что трейдить надо немедленно, пока цена не упала. И в этом сумбуре 50 очков Портера в игре с «Бакс» и в целом неплохой уровень, даже не смотря на весь бэкграунд, заставили франшизу пересмотреть некоторые взгляды на гардов в ротации.

По итогам первого года у руля фронт-офиса – худший результат за последние несколько лет, чудовищная ротация. Но неплохой трейд Хардена, 2 защищенных пика в обменах, где их некоторые могли бы и не получить, замена пика 22 года на пик 23 года и свап пиками за Такера, причем второго на первого, т.к. пик не оказался в топ-9. С него получился Кристофер.

И все это при той вводной, что у «Хьюстона» были максимальные шансы не вывалиться за пределы защиты своего пика, т.к. последнее место автоматически гарантирует пик в топ-5. Формирование команды и итоговый результат вызывали вопросы, но он сделал ровно все, что мог сделать под Хардена. По итогу не вышло, но защита пика сработала, а значит год впустую не потрачен.

А вот в перестройке пошли вопросы.

По поводу обменов оставшихся ветеранов, как Вуд или Гордон, вопросов нет, за всех он получил истекающих и пики/свапы, а не как Трой Уивер. Проблемы пошли с взаимоотношениями.

По сообщениям местных журналистов по итогам позапрошлого сезона, всплыли подробности и по коммуникации с Сайласом, и по взаимодействию с командой.

У Уолла было 2 года по контракту, понятно, что никому не хочется держать заряженный ствол рядом с виском, но ты можешь его поставить и на предохранитель, тем более, когда главный тренер видел в разыгрывающем «ветерана-лидера» молодого поколения. Чем Уолл не мог прокачать Шенгюна? Не подсказал бы методики их пик-н-ролла с Гортатом? Или что?

Стоун дал команду «расстрелять» ради Портера-младшего, очевидно не подходящего под роль стартового разыгрывающего, но если даже ты вручаешь ключи от команды такому перцу, то рядом должны быть люди, имеющие полномочия влиять на него не только с позиции советчиков, коими и являются тренера, но и с позиции старших братьев. Никто ни разу не сказал и слова грубого о Уолле, но сам Камень был настроен решительно и игнорировал всяческие призывы об адекватности со стороны тренерского штаба.

Смешнее всего еще и то, что тогда активно мелькали слухи об обмене Стены на Броди, однако Стоун требовал обмен дальними пиками за эту сделку. Спрашивается: с хера ли?

Майк Конли, Крис Пол, Сэм Касселл на закате, Деррек Роуз в «Пистонс» – мы все видели эти примеры, когда опытные разыгрывающие могли передать молодежи опыт и быт норм лиги, а потом их меняли либо на пики 1-го, либо 2-го раунда, но ты задвигаешь Уолла даже не на лавку, а за пределы Тойота-центра. Как он объяснял Пелинке требование свапа пиками? По итогу контракт Уолла был выкуплен.

Помимо этого, Стоун не раз вмешивался в тренировочные процессы команды, пока спокойного Сайласа это окончательно не достало. Дошло до точки кипения – Сайлас поставил данный вопрос на общем собрании руководителей, после чего вся эта шушера прекратилась.

Какой может быть атмосфера в команде, когда ты буквально двумя действиями разрушил любую командную химию, оставив с пацанами Вуда, у которого самого в голове и жопе буквально вчера гулял ветерок, а также ограничиваешь любые адекватные попытки Гордона или Шредера передать через Сайласа важность игры через них?

Ловите мысль: Стоун молодец, выполнил все обещания, данные болельщиками в перестроечные времена, что команда в сезоне-2023/24 будет бороться, пиков-то незащищенных больше нет. И ветеранов наконец-то подпишут. И разыгрывающий опытный точно будет взят. Итог трехлетней перестройки тоже оказался логичным – пустая платежка и гора молодежи с еще двумя выборами на драфте.

Но плацдарм подготовлен не был. 59 побед за 3 года. Молодежь так и осталась тупо супнабором. Все окрепли физически, кто-то ментально и по игровым значениям, но это была не команда. Отказ от ветеранов, как Беверли, с которыми не договорились о минималке после дедлайна-2023 года, и обмен Гордона, хоть и плюсовой, все равно отдавали душком. Твой тренер частично из-за твоих же решений не смог повлиять на молодых, что подсознательно отразилось на его авторитете, а ветераны, как Тайс, с облегчением бежали из этой атмосферы.

И под все это планировали вернуть Хардена, сто процентно и переплатив ему, и заперев команду в многолетнюю кабалу.

Тут была надежда на сознательность после прихода Име Удоки, обозначившего новую ветвь эпохи и с требованием на карт-бланш в любых перетасовках состава или штаба, что с учетом опыта мягкого Сайласа, не способного донести идеи, выглядело рационально.

Но вместе с тем большая часть янг-кора была отдана за бесценок.

Кого-то отдали в результате неразберихи с Лопесом, но давайте посмотрим на Прести, у оного даже Тре Манн и остальные, кому давались и последние, и финальные шансы уезжают за нужных ветеранов, коим предлагался Хэйворд. Как и у Эйнджа в «Юте» уезжали Агбаджи или Фонтеккьо.

Стоун же тупо слил некоторые активы при наличии ростер-спотов. Чем бы Кристофер был менее полезным, чем Бобан? Да, я покушаюсь на святое, простите. Хорошо, чем Буллок? Вы и так взяли четырех ветеранов, еще и Холидэя, команда перезагружена.

Отказались от Мартина. Отказались от Гарубы и Тайтая, которые показали явно меньше остальных.

Но у Джоша вышел один плохой сезон из-за травмы и из-за того, что чувак не мог совместить баскетбол со своим обувным брендом. В этом виноват только игрок?

Вы возитесь как угарелые с уголовником Портером, но не можете серьезно обговорить важность текущего положения с лояльным игроком, не порочащим раздевалку? И суете его в СЭТ, который нужен больше «Мемфису», ведь это они получают активы за право просто так не потерять Брукса.

Ситуация с Портером по моему вообще отдает дебилизмом.

Вы понимаете, что у парня проблемы и предлагаете помощь.

Вы видите, что внутри него борьба на некоторых этапах, но все равно верите в его прогресс.

Вы даете ему один из самых лояльных по отношению к франшизе контракт. 82,5 млн с частичной и неполной гарантией. Гарантирован только первый год по четырехлетнему соглашению.

И при очередном заскоке, который опять же предрекался, тот трехлетний вклад летит в помойку.

Мало того, вы сначала отдаете с ним 2 пика второго за возможность лечить Оладипо, а потом еще сливаете Оладипо и 3 пика второго за возможность лечить Адамса. То есть, сливая 5 пиков 2-го раунда даже не за ролевика, который мог пригодиться ротации. Я не говорю, что здоровый Адамс будет не полезен, но можно было побороться и за условного Кларксона, Розира или Саймонса, готовых помочь здесь и сейчас.

Это «гениально».

Я понимаю резоны такого решения от Удоки, но у вас не хватает скоринга со скамьи. Есть хороший пример с Бриджесом, где чувака тупо убрали до окончания расследования и приговора, или с Холмсом, отстраните его от команды и дайте возможность пройти курсы. Вы же в него зачем-то вкладывались. Не дайте ему повлиять на команду при текущем положении, но не расставайтесь с активом. Это бизнес, а Стоун, по такой логике, просто в унитаз слил несколько млн долларов, я про пики 2-го раунда.

Не менее дебильным для меня смотрелась попытка, где вы четко обозначили, что планируете бороться, но без фанатизма, обменять в дедлайн Грина и 3 пика «Бруклина» за Микэла Бриджеса.

Маркс тупо спас лысого от громаднейшего провала.

У вас в лазарете Исон, есть не менее полезный Брукс, Амен и Кэм подают признаки жизни – кто в защите, кто в атаке. Ваш максимум в сезоне, и то, теоретический – героически погибнуть в плей-ине.

Заместо этого Рафаэль предлагает настолько большой пакет за третью или четвертую опцию при наличие на трейд-блоке Деджонте Мюррея, который явно был дешевле, что и оказалось, и не менее полезным под концепт вашего формирования.

Понятно, что это все может быть давление со стороны, от тренера или владельца. Фертитта наладил дела после коронавируса и явно хочет большего, как и Удока, но все действия должны быть обдуманы и обговорены ни один раз, прежде чем ввязаться в настолько гнилую авантюру.

Генменеджер на то и нужен, чтобы успокаивать эти порывы. Или же удовлетворять хотелки в таймлайн. Стоун же показал, что он иногда не способен оказать влияния на некоторые решения, от чего его акции опять упали.

Ситуацию с защитой пика этого года можно мусолить, но я остаюсь при мнении, что при наличии гарантированно лотерейного пика от «Нетс» ввязываться в очередную сливную авантюру, тупо убив все привычки, навязанные Удокой было нецелесообразно. Да, можно было бы и слить после травмы Шенгюна, но зачем, когда сам Удока, причем в краткосрок, ожидает, что команда будет побеждать? А защита могла и не сработать.

Подытоживая, мы видим противоречивую картину.

С одной стороны, Стоун адаптивный. В максимально короткие сроки. Что мы видели и по уходу в ребилд, и по его окончанию. С другой стороны, очень много рисковых действий, где удача тупо благоволила лысому не наткнуться на жандарм, хотя он этому и всячески способствовал.

Очевидный пример этому Шенгюн. Понятно, что до Удоки он был нестабилен и плох в защите. Но что бы дало подписание Лопеса? А если бы Лопес попер, как не в себя? После дедлайна сложно было бы так резко сменить ориентиры, тем более при строгости и принципиальности Удоки, ненавидящего поражения.

Да и его манера ведения перестройки тоже нестандартная. Это одновременно и интересно, и загадочно. К неготовой молодежи приставить максимально строгого тренера, готовых околозвездных ролевых исполнителей и матерых волков, по типу Джеффа Грина? Правда, когда ты пытаешься совместить + и -, обычно выходит -.

Драфты максимально спорные, особенно касающие лотерейных пиков, ведь влияние игроков второго десятка по итогу оказывается более значительно. Но это также показывает, насколько тщательно отобрана скаутская группа, что даже за пределами лотереи команда может находить перспективных, а то и звездных игроков.

Отказ от Аллена и по сей день будет аукаться, ведь могла образоваться отнюдь не плохая двустолповая башня, где один разыгрывает, а второй подчищает – как раз под манер Удоки.

Какая-то многолетняя работа без зазрения совести уходит в утиль.

Нельзя сказать, что Стоун плох. Но и назвать его стратегию последовательной иногда очень сложно. Он как упрямый майор – есть генеральская задача не входить в налог, идем выполнять с шашками наголо. Как она будет осуществлена и прочее – неважно. Нужна какая-то показуха с фиктивным результатом, но с зачатками на внутренний рост состава? Заверните.

По продлениям – кажется, что поторопился, выписав именно Шенгюну более долгосрочное продление и обозначив явный приоритет на турецкую кандидатуру.

При этом, судя началу сезона, как будто бы эти сделки имеют смысл, особенно при наличие денег у «Бруклина» (истекает 40-млн Симмонса) или «Юты» в следующее межсезонье. Зная Маркса и кейс имени «Майами», Стоун перестраховался. И еще важно учитывать, что потолок растет, а потому при учете сохранении или повышении общего среднего уровня платить пришлось бы еще больше в пересчете на рост %. Лям здесь, лям там – важно сохранять. Однако не покидают ощущения, что какой-то из этих контрактов выдавался с целью набить стоимость актива, а позже пустить под обмен на того же Батлера, или другую недовольную звезду, потому как получение денег, особенно заранее, показывает игрокам, что в них верят и на них ставят.

Хотя, на Батлера вряд ли. Его контракт истекает. Проще отпустить Ванвлита с Лэндейлом, Грином и Адамсом, и побороться за Джимбо на рынке. Но в любом случае – кто-то, да завоняет.

Оценка : 3,5 из 5

Оценка Име Удоки

Вообще, Удока был в действительно незавидном положении, потому что цели команды с каждой промежуточной победой пытались варьироваться от поездки в Хвалынск до рассмотрения всех пейзажей Амстердамской живописи.

Он получил меганеготовый материал, к которому добавились очень «правильные» ветераны.

Но что мне понравилось, так это сама мысль – структуры контрактов многих из «старичков» подразумевали под собой определенную преемственность поколений, что в промежутке нескольких лет очень выгодно должно было прокачивать акции проспектов, на которых очевидно делался акцент.

Все прекрасно понимали, что для ввода Джабари нужно было обрести хоть какую-ту стабильность в броске и защиту периметра – пожалуйста, 2-х летний контракт Дяди Джеффа, последний год оного был негарантированный, что давало возможность просто отчислить ветерана и полностью застолбить позицию за Смитом после передачи опыта. Та же ситуация с виделась с Джоком Лэндейлом или Реджи Буллоком.

Очевидно, делать из Джейлена Грина при таком бардаке Сайласа основного боллхендлера после 1 года при требовательном специалисте также сомнительная затея, поэтому Ванвлит планировался как минимум на 2 года быть инициатором нападения.

Все это было явным требованиям Удоки, получившего карт-бланш на важные ротационные решения, потому его оценка в первый год у руля получилась очень даже позитивная.

Смена игровых привычек, выстраивание защитной идентичности и жертвенности – также цели-задачи, которые требовала данная ситуация.

Удока не в том положении, когда надо было танковать, потому даже при потере теоретических шансов на плей-ин Име не стал менять вектор направления – молодые, продолжающие косячить, даже за 5 туров до окончания регулярки, нещадно критиковались и быстро усаживались на скамью. Он поддерживал тонус и дисциплину и в необязательных условиях, из-за чего у каждого молодого исполнителя на уровне ассоциаций выстраивалась картина «недоработал = сел».

Правильно это или нет судить сложно, но увеличение побед почти в 2 раза и прогресс защитных метрик даже Джейлена Грина заставляет как минимум считаться с таким способом развития.

Я могу в очередной раз закидать всех цифрами и похвалить штаб, например, за колоссальные скачки очков за владение в быстром нападении, за размен-защиту, которая на протяжении 2,5 четвертей работала даже с контендерами при наличии Шенгюна, за отдельные тренерские решения, как с Аменом и работе на скринах, но задачи «минимум» тренер выполнил – дал лиге представление, что теперь «Рокетс» не мальчики для битья.

Сложно сказать, что он кардинально поменял игровые ошибки того же Грина или Смита, но теперь парни чувствуют, что просто так время не получат, как в конце прошлого сезона при откровенном обсере с «Ютой». Все это правильно, тем более, когда изначальная мотивация была в смене настроения и привычек, о чем говорил и Стоун.

А глобальные выводы пока делать сложно, потому что не было действительно конкретных задач. Посмотрим. Этот сезон во многом определяющий.

Кто главный?

Главная проблема «Рокетс» состоит как раз таки в том, что ни у кого нет понимания, кто в команде франчайз. И есть ли он вообще...

Кажется, как будто структуры контрактов и суммы в них явно указывают на превосходство турецких акций, но я бы был аккуратен в выводах и все-таки попытался рассмотреть фундаментальные плюсы с минусами.

Что умеет Шенгюн? Шенгюн отлично находит партнеров под хенд-оффы и может неплохо разыгрывать из пост-аппов или из топ-зоны, но может ли он делать это делать действительно на высоком уровне? По показателю ассистов, приводящих к очкам, Шенгюн колоссально отстает и от Йокича и от Сабониса (22 и 21 ассист на 13 передач), его уровень напоминает прайм Николы Вучевича, которому нужен как минимум один толковый пасующий гард, коим был Огастин, а позже Фульц.

Шенгюн статистика

Шенгюн круто может играть в пост-аппах — он 6-й по количеству пост-ап владений среди больших, 3,8 в среднем, реализация — 58%, это больше Дэвиса (у того 53% при 4,3 попытках) и Эмбиида, при этом каждый из них как минимум может заработать в посте хотя бы 1 выход на линию, у Шенгюна — только 0,4 попытки, то есть если он идет в пост-ап, то получается ситуация пан, либо пропал.

Да, Шенгюн элитен в этом показателе, если у него прет, и, например в феврале среди тех, кто совершал как минимум 3+ попытки, у него самый высокий показатель реализации с игры — 63%, но когда ты пасуешь хуже даже Вучевича из поста, а продавливаешь нестабильно, то это опция также становится сомнительной.

Среди тех, кто провел более 60+ игр и играющих больше 25 минут, Шенгюн 4-й среди больших по количеству набранных очков за касание, будучи выше таких людей, так Йокич, Порзингис, Холмгрен и Дэвис. Он также 10-й по очкам за касание в пост-апе, что неплохо (его цифры почти не отличаются от цифр Йокича — 0,60 на 0,59). Но среди 15 кандидатур выборки он почти ниже всех звезд фронткорта и Востока, и Запада по очкам за касание в краске, опережая только Сабониса и Вучевича. Это показывает, что при всей красоте некоторых владений и магии дриблинга, ему иногда, да даже не иногда, а категорически нужно больше задействовать шутеров или каттеров в ситуациях, когда на нем идет двойная опека или более массивный бигмен восстанавливает позицию при дропе.

В изоляциях у Шенгюна 2,2 попытки и 0,82 очка за владение. Это также не очень серьезный показатель, когда Йокич с Сабонисом уходят за 1 очко за владение.

Может ли Шенгюн сыграть перевернутый пик-н-ролл? Да. Но в нем зачастую он всегда пасует. Среднего нет, надо делать спин-мув и лезть в краску. Стабильного дальнего также не видится, но он хотя бы над ним работает. TS% среди бросающих бигменов также проседается, тот же КАТ, Йокич, да даже Келли Олиник уходят в серьезный отрыв по многим бросковым метрикам (55% c игры у Шенгюна, у остальных 59+%), а тягаться с такими читерами, как Марк Уильямс, Клэкстон или Аллен турок не может, потому как арсенал его действий шире, чем тупо рим-ран или рим-протект.

Касательно защиты – как будто Алперен прибавил, что сообщают цифры по DBPM, но по концовкам и числам других метрик так не кажется: среди тех, против кого игралось как минимум 7+ пнр-владений в среднем, Алперен в топ-5 бигменов по наибольшему пропущенному количеству очков за владение (больше 0,95 очка за игру). В целом, Лопес пропускал столько же, но тут важно учитывать, что Брук умеет миксовать защиту периметра и оборону краски, Шенгюн пытается действовать в похожем ключе, а потому при как минимум более чем 1 ролл-схватке с большими напропускал и меньше Йокича, и меньше Сабониса, и даже меньше Порзингиса, что по сравнению с прошлым годом при Сайласе колоссальный скачок (всего 0,93 пропущенных очков после ролла).

Исходя из всего этого, Шенгюн определенно не плохой игрок, который в хороший вечер может и разыграть, и повести команду, и набрать свою двадцатку благодаря поиску мисс-матчей через ролл, но насколько все это серьезно в сравнении с действительно звездными белыми большими, под которых строится игра? У меня нет ответа на этот вопрос, потому как и ай-тест, и цифры сообщают, что Алперен может проводить сильные отрезки и может играть на уровне 2-3 опции, но может ли он стать системообразующим, не смотря на все недостатки и оставшуюся проблему с броском, механику которой он конечно фиксит и исправляет, но которая не выглядит как стабильная опция?

Другой момент с Джейленом Грином, апсайд и игра оного в начале уже нового сезона производит большие впечатления.

Джейлен Грин статистика

Да, он не может часто проводить ровные игровые отрезки, но прошлый сезон практически и являлся своеобразным брошенным троссом к дальнейшему прогрессу.

Его плюс как минимум в том, что в клатче он более вариативный, в отличие от Шенгюна, и на дурака в хороший вечер при закреплении некоторых привычек как будто бы способен в нужный момент дать вам 3 из 3.

Но насколько это все уверенно?

Среди тех, кто провел более 60+ игр и также играющих больше 25 минут и совершающих больше 9 проходов за матч, Джейлен Грин реализует всего 46% с игры, что на уровне Макси и вроде неплохо, но эта статистика была во многом набита после травмы Шенгюна, т.к. в марте и апреле он уже совершал по 11 проходов в среднем из-за более активной скрин-игры Джока Лэндейла, и реализовывал уже по 56% с игры, что смотрится великолепно. Но это все после МВЗ и не с конкурентами, что также затрудняет его оценку.

Что еще портит картину – это снижение количества заработанных штрафных даже после сезона 2022/23 (с 3,5 при реализации 85% до 2,1 в лучшем месяце на 71,5%), а также практически безоговорочное лидерство по попаданию под блок-шоты после травмы Кейда Каннингема. У Грина 108 попаданий под блок, для сравнений — у Эдвардса их всего 49 с учетом плей-офф, у Митчелла 60, а в сезоны новичка планка не превышала 90. Да даже у Кэма Томаса всего 80.

В изоляциях он играет на уровне чуть выше среднего атакующего защитника – 2,3 попытки, 0,89 очка за владение. Но это меньше, чем даже у Терри Розира – у того 1,09 очка за владение при 2,2 попытках

ПнР: 8 попыток в среднем, 0,93 очка за владение.

Для сравнения — у менее атлетичного Макси 8,4 владений на 1,00 очко, а у Уайта, Хирро, Лавина и Джейлена Уильямса меньше 7 владений при 0,94 и более очках в среднем при меньшем количестве потерь. И это при наибольшей часте флип или флэт пик-н-роллах, используемых Джейленом. И гост-скрин, который в теории должен был работать с Ванвлитом, начал показывать свою эффективность только после травмы Шенгюна, потому как Лэндейл, Джабари или Джефф Грин более активно себя ведут в скрин-системе, открывая пространство под взрывы Зеленого в краску.

Конечно, очевидно, что потолок Грина кажется более широким в отличие от многих гардов из-за космического атлетизма, но повторюсь – сколько в этом стабильности? Он вроде стал немного терять в пик-н-ролле (13% потерь, меньше, чем у Брауна при аналогичном количестве очков в среднем, но на большем числе попыток), очевидно лучше защищаться позиционно на периметре, восстанавливать позицию и действовать в хейдж на ПнР, но абсолютно непонятные выборы бросковых зон, читаемость в проходах и узколобость?

Есть ощущение, как будто бы апсайд Грина значительно выше, но у каждого из этих людей есть как очевидные плюсы, так и минусы.

Рискну предположить, что первенство перейдет все-таки к Грину, но это все при условии, что он подтянет решения в пик-н-ролле при завершении и получит большее внимание от тренера в пятерках с Шенгюном, как было при Сайласе, где турок больше завершал и отдавал, но в ролл, чем при первичном развитии нападения.

Костяк

Можно в сотый раз перемусолить косточки остальным молодым, но в конце концов насколько все это имеет смысл?

Я думаю, что тут важно подчеркнуть несколько деталей.

Во-первых, предыдущий кусок про Грина и Шенгюна вообще может не иметь смысла, если Амен Томпсон изменит механику броска и будет действовать, как более умный Уэстбрук. Человек умеет подстраиваться, показав это сменой позиции с разыгрывающего на легкого форварда, осознавая это – вполне кажется, что Амен может и закрепить бросок, тем более, когда он пытается и старается бросать в том числе из-за дуги. Да, сейчас все плачевно, но бросать стал больше и самое главное не боится, как Симмонс (с 0,9 попыток до 1,3 – процент изменился с 13% до 25%). Защита уже на уровне, Удока доверял ему в матч-ап Вембаньяму, что показывает колоссальный уровень ответственности, возлагаемый на Томпсона.

Во-вторых, этот сезон во многом определяющий и для Исона, и для Смита.

В начале пути Исон казался мне более светлой головой и мне нравится, что его движения становятся более амплитудными в атаке, механика меняется, он отлично чувствует себя в транзишне, а сейчас даже видится так, что как будто может уверенно выходить на пик-н-ролле на средний. Плохо то, что это все не часто, уверенность есть только в защите и игре без мяча, но определенные задатки защитного специалиста вырисовались четко. Потолок понятен, но может ли он все-таки больше?

Такая же история со Смитом. DPM-DARKO пытается внушить нам кривую упадничества, однако я с этим категорически не согласен. Взгляните самые частые матч-апы Смита – Дюрэнт, Мерфи, Джарен Джексон, Вембаньяма, Холмгрен, Кавай. В один день этот парень может на отлично отыграть против Джексона, в другой средне против Дюрэнта, а в третий тотально проваливаться с Ленардом или Холмгреном. Это самые неудобные противники, которых нет у того же Брукса, потому как он специализируется на пик-н-ролле, и зачастую там гард, ищущий мисс-матч. Редко поинт-форварды. У Смита же люди с габаритами и самым разнообразным скилл-сетом. И это его второй сезон. И четкое понимание роли, движения, поиск свободных бросков зон и защитные принципы при замене пришли только при требовательном тренере и внятном разыгрывающем. У меня нет ощущения, что Смит станет звездой, но не покидает мысль, как будто бы он может стать элитным ролевым, что также вполне подойдет текущей команде при его навыках.

Можно еще сказать пару слов о Кэме Уитморе, но в начале этого года он снова потерялся. Ему нужно учиться более тщательно искать мисс-матчи в пик-н-ролле и меньше бездумно проходить, иногда переключаясь на броски из средних зон. Потихоньку придет понимание игре и в кэтч-н-шут формате. Но на это нужно время.

Что делать с Ванвлитом я не знаю. У него опция команды на следующий год. По хорошему, ее надо отклонять и стараться продлить его на меньшие деньги, но на какие? Рынок разыгрывающих перегрет, даже 40-летний Пол получил 11 лямов, но на год. Есть ли смысл бороться за него с условными «Клипперс», «Бруклином» или «Сперс», способным без зазрения совести пульнуть в него хорошими бабками? При несомненной бросковой и управленческой пользе, «Рокетс» нет смысла ему переплачивать даже при прицеле на дальнейший трейд. Кому это чудо будет нужно на 28-млн, условно на 4 года? А выбивать он будет по максимуму, его агент Рич Пол, и сам Ванвлит после этого может рассчитывать на последний, условно большой, контракт в карьере. Я думаю, стоит смириться с последним годом по контракту, гарантировав эти деньги, после чего пытаться давить на лояльность организации и требовать уступить в сроке/сумме. Условно 25 в год на 3 уже смотрятся более оптимистично. И нет боязни, что даже если и закончится – его куда-то не спихнут. Но если опцию все-таки отклонят, то я бы не стал за него бороться, а переключился на Батлера. И уже после удачи/неудачи думал, отклонять кэпхолд или нет.

Брукс и Адамс, при сохранении текущего уровня, должны оставаться. Адамс продлеваться, Брукс просто сохраняться. Он очень подтянул арсенал скилл-сета в нападении, особенно при обыгрыше в средней зоне, а его защита на пик-н-ролле и в клатче до сих пор не вызывает сомнения. Опять просел дальний, с 35% до 30%, но эта погрешность должна устраниться при наигрывании сочетаний и переходе на большинство кат-владений.

Джок Лэндейл, Аарон Холидэй, Тэйт и Джефф Грин очень крутые ролевые исполнители, но им не хватает времени при наличие молодых, да, безусловно, каждый из них в каком-то конкретном матче может быть полезен на своей узкой роли в скоринге, движении команды, игре без мяча или в конкретном матч-апе, но есть четкое ощущение, что при их структурах контрактов (все либо негарантированные, либо истекающие, либо как у Холидэя би-аннуал на 2 года, тоже небольшая суума) могут быть обменяны.

Ах да, Рид Шеппард. Без оценки. Я верю, что он может вести вторую пятерку, но для этого ему нужен активный скриннер, а не Шенгюн. Если не получается – переключаться на игру без мяча и броски после получения или под выход на среднюю. В случае, если это не получается, нещадно сажать. При текущих целях команды где-то лучше временем все-таки пожертвовать, отдав его более уверенному и опытныму Холидэю.

Прогноз : борьба за плей-ин, в идеале попасть в плей-офф

У меня также есть Telegram-канал, куда я пишу всякое о мире НБА и просто люблю пообщаться с подписчиками:

1. Голод Антуана Уокера

Материалы цикла:

Байки подземелья: «Детройт»

Байки подземелья: «Вашингтон»

Байки подземелья: «Чикаго»

Байки подземелья: «Портленд»

Байки подземелья: «Сан-Антонио»

Байки подземелья: «Торонто»

Байки подземелья: «Атланта»

Фото: Gettyimages.ru /Ronald Cortes, Alex Bierens de Haan, Alex Slitz, Carmen Mandato, Andy Lyons, Justin Ford, Steph Chambers, Tim Warner