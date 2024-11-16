Деррик Джонс толкнул Диллона Брукса в лицо
Между Дерриком Джонсом и Диллоном Бруксом произошла стычка.
Эпизод случился в конце второй четверти матча «Хьюстон» – «Клипперс» (125:104).
Джонс («Клипперс») и Брукс («Хьюстон») сцепились в трехсекундной зоне «Рокетс» после попадания Джеймса Хардена в проходе. Брукс толкнул Джонса в грудь, на что тот ответил толчком в лицо, после чего их быстро разняли.
В результате оба игрока получили технический фол.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Chaz NBA
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