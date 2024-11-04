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Участие Янниса Адетокумбо в матче с «Кливлендом» в понедельник под вопросом

Яннис Адетокумбо испытывает проблемы со здоровьем.

Участие звездного форварда «Милуоки» в матче с «Кливлендом» в понедельник находится под вопросом из-за растяжение мышцы бедра.

Форвард Пэт Коннотон имеет дело с аналогичным повреждением, но, как ожидается, сможет выйти на площадку.

В субботней встрече с «Кавальерс» грек набрал 34 очка, 16 подборов и 9 передач, но это не спасло команду от пятого поражения подряд.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
травмы
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