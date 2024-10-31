Паоло Банкеро может пропустить матч против «Кливленда» из-за растяжения мышц живота
Паоло Банкеро может не сыграть в пятницу против «Кавальерс».
Звездный форвард «Орландо» получил растяжение мышц живота, и его участие в пятничном матче против «Кливленда» находится под вопросом.
Банкеро пройдет повторное обследование.
В нынешнем сезоне Банкеро набирает 29,0 очка, 8,8 подбора и 5,6 передачи в среднем за встречу.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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