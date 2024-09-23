Уэньин Гэбриэл пропустит начало сезона из-за травмы колена
Уэньин Гэбриэл не поможет «Маккаби» на старте сезона-24/25 из-за травмы колена.
Центровой тель-авивской команды покинул площадку в четвертой четверти недавнего товарищеского матча с «Панатинаикосом» после того, как ударился коленом.
Ожидается, что Гэбриэл пропустит 3-4 недели.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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