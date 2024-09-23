Уэньин Гэбриэл пропустит начало сезона из-за травмы колена

Уэньин Гэбриэл не поможет «Маккаби» на старте сезона-24/25 из-за травмы колена.

Центровой тель-авивской команды покинул площадку в четвертой четверти недавнего товарищеского матча с «Панатинаикосом» после того, как ударился коленом.

Ожидается, что Гэбриэл пропустит 3-4 недели.