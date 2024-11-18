Майк Буденхольцер о победном броске Рэндла: «В начале игры толчок зафиксировали, в этом моменте нет. Хочется последовательности»

Майк Буденхольцер отреагировал на победный бросок Джулиуса Рэндла.

Форвард «Миннесоты» перед решающим 3-очковым под сирену оттолкнул левой рукой опекавшего его игрока «Финикса», но свисток промолчал.

«Мы хорошо отработали этот момент в защите, правильно поменялись. Отдаю должное Рэндлу. Он попал в сложной ситуации.

В начале игры толчок зафиксировали, в этом моменте нет. Такое расстраивает. Хочется последовательности», – сказал главный тренер «Санз».