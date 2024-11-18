Майк Буденхольцер о победном броске Рэндла: «В начале игры толчок зафиксировали, в этом моменте нет. Хочется последовательности»
Майк Буденхольцер отреагировал на победный бросок Джулиуса Рэндла.
Форвард «Миннесоты» перед решающим 3-очковым под сирену оттолкнул левой рукой опекавшего его игрока «Финикса», но свисток промолчал.
«Мы хорошо отработали этот момент в защите, правильно поменялись. Отдаю должное Рэндлу. Он попал в сложной ситуации.
В начале игры толчок зафиксировали, в этом моменте нет. Такое расстраивает. Хочется последовательности», – сказал главный тренер «Санз».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Дуэйна Рэнкина
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