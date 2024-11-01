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Клэй Томпсон шестым в истории НБА добрался до отметки 2 500 3-очковых за карьеру

Клэй Томпсон установил очередное снайперское достижение .

Защитник «Далласа» стал шестым в истории НБА, кто добрался до отметки 2 500 точных 3-очковых за карьеру.

Экс-игрок «Голден Стэйт» покорил эту планку во время матча с «Хьюстоном» (102:108), в котором реализовал 2 из 9 из-за дуги и набрал 12 очков.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
logoДаллас
logoРэй Аллен
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logoСтефен Карри
logoДжеймс Харден
logoКлэй Томпсон
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