Клэй Томпсон шестым в истории НБА добрался до отметки 2 500 3-очковых за карьеру

Клэй Томпсон установил очередное снайперское достижение .

Защитник «Далласа » стал шестым в истории НБА , кто добрался до отметки 2 500 точных 3-очковых за карьеру.

Экс-игрок «Голден Стэйт» покорил эту планку во время матча с «Хьюстоном» (102:108), в котором реализовал 2 из 9 из-за дуги и набрал 12 очков.