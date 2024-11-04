Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» и «Кливленд» обошли «Бостон» в первой тройке
НБА выложила еженедельный рейтинг лучших команд.
На первые два места подняли «Оклахома» и «Кливленд», продолжающие идти без поражений. «Тандер» одерживают комфортные победы, не позволяя соперникам приблизиться на расстояние в 5 очков и меньше в последние 5 минут матчей, и поэтому занимают позицию во главе списка.
Полный рейтинг:
«Оклахома» (предыдущее место 2)
«Кливленд» (4)
«Бостон» (1)
«Финикс» (7)
«Голден Стэйт» (13)
«Нью-Йорк» (5)
«Даллас» (8)
«Лейкерс» (3)
«Миннесота» (6)
«Денвер» (10)
«Мемфис» (11)
«Майами» (16)
«Сакраменто» (18)
«Орландо» (12)
«Индиана» (15)
«Хьюстон» (22)
«Клипперс» (9)
«Сан-Антонио» (21)
«Новый Орлеан» (17)
«Чикаго» (24)
«Атланта» (20)
«Бруклин» (27)
«Шарлотт» (25)
«Торонто» (23)
«Детройт» (28)
«Милуоки» (19)
«Филадельфия» (14)
«Портленд» (26)
«Вашингтон» (30)
«Юта» (29)
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости