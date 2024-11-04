Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» и «Кливленд» обошли «Бостон» в первой тройке

НБА выложила еженедельный рейтинг лучших команд.

На первые два места подняли «Оклахома» и «Кливленд», продолжающие идти без поражений. «Тандер» одерживают комфортные победы, не позволяя соперникам приблизиться на расстояние в 5 очков и меньше в последние 5 минут матчей, и поэтому занимают позицию во главе списка.

Полный рейтинг: