0

Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» и «Кливленд» обошли «Бостон» в первой тройке

НБА выложила еженедельный рейтинг лучших команд.

На первые два места подняли «Оклахома» и «Кливленд», продолжающие идти без поражений. «Тандер» одерживают комфортные победы, не позволяя соперникам приблизиться на расстояние в 5 очков и меньше в последние 5 минут матчей, и поэтому занимают позицию во главе списка.

Полный рейтинг:

  1. «Оклахома» (предыдущее место 2)

  2. «Кливленд» (4)

  3. «Бостон» (1)

  4. «Финикс» (7)

  5. «Голден Стэйт» (13)

  6. «Нью-Йорк» (5)

  7. «Даллас» (8)

  8. «Лейкерс» (3)

  9. «Миннесота» (6)

  10. «Денвер» (10)

  11. «Мемфис» (11)

  12. «Майами» (16)

  13. «Сакраменто» (18)

  14. «Орландо» (12)

  15. «Индиана» (15)

  16. «Хьюстон» (22)

  17. «Клипперс» (9)

  18. «Сан-Антонио» (21)

  19. «Новый Орлеан» (17)

  20. «Чикаго» (24)

  21. «Атланта» (20)

  22. «Бруклин» (27)

  23. «Шарлотт» (25)

  24. «Торонто» (23)

  25. «Детройт» (28)

  26. «Милуоки» (19)

  27. «Филадельфия» (14)

  28. «Портленд» (26)

  29. «Вашингтон» (30)

  30. «Юта» (29)

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
logoБостон
logoАтланта
logoШарлотт
logoЧикаго
logoКливленд
logoДаллас
logoДенвер
logoДетройт
logoГолден Стэйт
logoХьюстон
logoИндиана
logoКлипперс
logoЛейкерс
logoМемфис
logoМайами
logoМилуоки
logoМиннесота
logoБруклин
logoНью-Йорк
logoНовый Орлеан
logoОрландо
logoФиладельфия
logoФиникс
logoПортленд
logoСакраменто
logoСан-Антонио
logoТоронто
logoНБА
logoВашингтон
logoЮта
logoОклахома-Сити
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. «Вашингтон» сыграет с «Голден Стэйт», «Детройт» примет «Лейкерс» и другие матчи
8сегодня, 16:59
Рейтинг лучших команд НБА. «Бостон», «Оклахома» и «Лейкерс» возглавляют список после первой недели сезона
228 октября, 18:33
НБА. «Нью-Йорк» обыграл в овертайме «Чикаго» и поднялся на 2-е место в конференции, «Новый Орлеан» уступил «Лейкерс» и другие результаты
39915 апреля, 06:07
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Иск бывшего генменеджера Донни Нельсона к «Мэверикс» отклонен без возможности повторного рассмотрения
31 минуту назад
Сегодня начнется судебное рассмотрение спора о продаже «Миннесоты»
47 минут назад
Ассистент «Уорриорз» Рон Адамс: «Никто не придает больше уверенности шутерам, чем Стив Керр»
3сегодня, 18:39
«У меня популярное шоу, которое является номером 1 уже 12 лет». Стивен Эй Смит продолжил конфликт с Кевином Дюрэнтом
6сегодня, 17:49
«Желаю отличной карьеры, но мы вряд ли возьмем тебя». Джейсон Тейтум рассказал о первом просмотре с «Бостоном»
1сегодня, 17:30
Стив Смит: «Яннису Адетокумбо нужно настаивать на обмене, если он хочет выиграть еще один титул»
3сегодня, 17:16
НБА. «Вашингтон» сыграет с «Голден Стэйт», «Детройт» примет «Лейкерс» и другие матчи
8сегодня, 16:59
Грегг Попович выбыл на неопределенный срок по состоянию здоровья
10сегодня, 16:22
Стивен Эй Смит: «Надеюсь, Кевина Дюрэнта снова не обыграют всухую в плей-офф, как в 2 из 3 последних сезонов»
6сегодня, 16:08
Маркелл Джонсон покинул «Астану»
2сегодня, 15:46Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Мэтт Райан договорился о контракте с «Нью-Йорком»
сегодня, 18:27
Главный тренер «Астаны» Глеб Плотников: «Сегодня я доволен игрой ребят – как они не сдались, показали характер»
сегодня, 16:42
Ростислав Вергун об «Астане»: «Они дали хороший бой, играли в очень солидный и умный баскетбол»
1сегодня, 16:30
Дэвид Деджулиус присоединился к «Маккаби Тель-Авив»
сегодня, 14:09
Центровой Тревор Томпсон покинет «Тофаш» ради чемпионата Китая, может быть заменен Анжеем Пасечником
сегодня, 13:57
Д’Анджело Расселл может пропустить матч с «Детройтом» из-за ушиба стопы
сегодня, 12:28
Джейсон Кидд о 2 500 точных 3-очковых Клэя Томпсона: «Нам нужно еще 700»
3сегодня, 11:41
Давис Бертанс прогнозирует попадание «Жальгириса» и «Партизана» в «Финал четырех» Евролиги
сегодня, 11:29
Джей Джей Редик о возобновлении расследования о домашнем насилии со стороны Хэйса: «Полностью готовы к сотрудничеству»
сегодня, 11:14
Чемпионат Греции. «Лаврион» встретится с «Паниониосом»
сегодня, 10:36