НБА подтвердила пробежку у Джейсона Тейтума перед победным 3-очковым в матче с «Торонто»
НБА отчиталась о судейской работе в матче «Бостон» – «Торонто» (126:123 ОТ).
Джейсон Тейтум забросил решающий трехочковый под сирену. Лига объявила о том, что перед броском лидер «Селтикс» совершил пробежку.
НБА также заявила, что Дэвион Митчелл из «Рэпторс» должен был быть наказан за фол против Джейлена Брауна за семь секунд до завершения овертайма. В таком случае Браун отправился бы на линию при счете 123:123.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости