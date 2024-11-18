НБА подтвердила пробежку у Джейсона Тейтума перед победным 3-очковым в матче с «Торонто»

НБА отчиталась о судейской работе в матче «Бостон» – «Торонто» (126:123 ОТ).

Джейсон Тейтум забросил решающий трехочковый под сирену. Лига объявила о том, что перед броском лидер «Селтикс» совершил пробежку.

НБА также заявила, что Дэвион Митчелл из «Рэпторс» должен был быть наказан за фол против Джейлена Брауна за семь секунд до завершения овертайма. В таком случае Браун отправился бы на линию при счете 123:123.