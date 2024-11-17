Бросок Джейсона Тейтума под сирену принес «Бостону» победу над «Торонто» в овертайме
«Селтикс» взяли верх над «Рэпторс» в овертайме (126:123).
Джейсон Тейтум забросил решающий трехочковый под сирену. Форвард закончил матч с 24 очками, 11 подборами и 9 передачами.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Chaz NBA
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