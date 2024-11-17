Видео
0

Бросок Джейсона Тейтума под сирену принес «Бостону» победу над «Торонто» в овертайме

«Селтикс» взяли верх над «Рэпторс» в овертайме (126:123).

Джейсон Тейтум забросил решающий трехочковый под сирену. Форвард закончил матч с 24 очками, 11 подборами и 9 передачами.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Chaz NBA
logoБостон
logoТоронто
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoДжейсон Тейтум
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джейсон Тейтум был близок к трипл-даблу в победном матче с «Бруклином» (36+10+9)
214 ноября, 04:59Видео
Джейсон Тейтум раскритиковал судей после того, как Яннис подставил ногу в момент его приземления. Свистка не последовало
3011 ноября, 07:26Видео
Стеф Карри набрал 27 очков в победной игре против «Бостона»
57 ноября, 04:47Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Буду разумным». Виктор Вембаньяма пропустил матч с «Далласом», оценив состояние колена
38 минут назад
Отсутствие тренерского «челленджа» у «Милуоки» принесло «Шарлотт» победу в результате штрафных бросков Ламело Болла
150 минут назадВидео
Егор Демин набрал 16 очков и сделал 7 результативных передач в 4-м победном матче в NCAA
1сегодня, 04:14Видео
NCAA. «Кугарс» Егора Демина обыграли «Вандалс»
5сегодня, 04:05
НБА. «Милуоки» проиграл «Шарлотт», «Бостон» одолел «Торонто» в овертайме, «Даллас» победил «Сан-Антонио» и другие матчи
113сегодня, 03:55Live
Энтони Эдвардс: «Тренер сказал, что я играю мягко. Вчера я сказал ему, что забью через кого-нибудь сверху»
3вчера, 20:04Видео
Рик Брансон об уходе Джейлена из «Далласа»: «Я не вмешался, я принимал участие»
4вчера, 18:43
«Шак, Данкан, Леброн, Майкл и я». Стефен Карри назвал стартовую пятерку всех времен
29вчера, 17:32
Йован Буха: «Роб Пелинка сказал, что «Лейкерс» верят в этот состав»
3вчера, 17:05
Тома Брэди освистали на матче «Никс», после чего он забросил мяч с автографом на трибуну
7вчера, 16:44Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Нанси» победил «Лимож», «Дижон» дома проиграл «Сен-Кантену» и другие результаты
вчера, 21:54
ACB. «Мурсия» обыграла «Бреоган», «Тенерифе» встретится с «Манресой»
вчера, 19:28Live
Чемпионат Италии. «Скафати» сыграет с «Варезе»
вчера, 10:59
Чемпионат Турции. 37 очков Бессона помогли «Манисе» победить в гостях «Тюрк Телеком», «Бешикташ» выиграл у «Бююкчекмедже» и другие результаты
1вчера, 20:54
Чемпионат Греции. «Промитеас» обыграл АЕК, «Паниониос» был сильнее «Ариса»
вчера, 20:52
Фол Дрэймонда Грина на Заке Иди переквалифицирован в неспортивный фол 1-й степени
16вчера, 20:37
Бродрик Томас подпишет контракт с «Манисой»
вчера, 20:29
Игроки уровня Матча звезд атакуют через Леброна Джеймса с точностью 34% с игры и 23% из-за дуги
7вчера, 20:22
Адриатическая лига. «Цедевита-Олимпия» была сильнее «Меги»
вчера, 20:07
Рик Брансон: «Мо Чикс вынудил меня завершить карьеру»
2вчера, 19:50