Видео
1

Джейсон Тейтум был близок к трипл-даблу в победном матче с «Бруклином» (36+10+9)

«Бостон» крупно обыграл «Бруклин» – 139:114.

Форварду «Селтикс» Джейсону Тейтуму не хватило 1 подбора до трипл-дабла. На его счету 36 очков, 10 передач и 9 подборов при 12 точных из 19 бросков с игры, 5 из 6 трехочковых и 7 из 9 штрафных.

Джейлен Браун добавил свой дабл-дабл – 24 очка и 12 подборов – к командной статистике.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube NBA
logoБостон
logoБруклин
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoДжейлен Браун
logoДжейсон Тейтум
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА представила мини-фильм о финале «Бостон» – «Даллас»
121 июня, 06:57Видео
«Селтикс» отпраздновали завоевание титула традиционным шампанским в раздевалке
418 июня, 09:10Видео
Джейсон Тейтум и Джейлен Браун набрали 61 очко на двоих и обеспечили победу «Бостона» в третьем матче финала НБА
1913 июня, 04:07Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Айзек Окоро вышел на площадку в матче с «Сиксерс» в кроссовках на тему последней «Водж-бомбы»
14 минут назадФото
NCAA. «Кугарс» Егора Демина обыграли «Роялс» (99:55)
24 минуты назад
59 очков Янниса Адетокумбо принесли «Милуоки» победу над «Детройтом»
529 минут назадВидео
Дабл-дабл (46+10) Карла-Энтони Таунса не спас «Нью-Йорк» в матче с «Чикаго»
259 минут назадВидео
29 очков Франца Вагнера помогли «Орландо» победить «Индиану»
сегодня, 04:31Видео
Виктор Вембаньяма обновил рекорды карьеры (50 очков, 8 трехочковых) в победном матче с «Уизардс»
11сегодня, 04:15Видео
НБА. У «Кливленда» 13-я победа подряд в матче с «Филадельфией», 50 очков Вембаньямы принесли «Сперс» победу над «Уизардс» и другие матчи
152сегодня, 04:05
Евролига. «Партизан» уступил на своей площадке «Барселоне», «Париж» одержал победу над «Жальгирисом»
13вчера, 21:43
Еврокубок. 32 очка Симпсона помогли «Клужу» победить «Литкабелис», «Бешикташ» проиграл «Гран-Канарии» и другие результаты
1вчера, 21:40
Джейлен Уэллс возглавил рейтинг новичков, Зак Иди – второй, Карлтон Кэррингтон – третий
10вчера, 20:43
Ко всем новостям
Последние новости
Виктор Лахин: «Надеюсь после этого сезона выйти на драфт и продолжить карьеру в НБА»
1вчера, 20:24
Ростислав Вергун о ЦСКА: «У нас есть потенциал играть против таких команд»
4вчера, 18:49
Андреас Пистиолис об «Уралмаше»: «Нам было очень приятно победить такую серьезную команду»
вчера, 18:30
Джоэл Эмбиид о матче против «Кэвс»: «Это не мое решение. Если смогу, буду играть»
вчера, 17:13
«Майами» не планирует обмены в ближайшее время
3вчера, 16:42
«Лейкерс» могут выменять Йонаса Валанчюнаса или Роберта Уильямса
10вчера, 16:35
Йовица Арсич о причинах поражения от «Локо»: «Очень много промахов с открытых бросков и глупых ошибок в простых передачах»
вчера, 15:47
Андрей Ведищев о победе над «Енисеем»: «Непростая игра с равными шансами на успех»
вчера, 15:43
Джо Маззулла: «Невозможно выиграть матч, позволив сопернику перебросать себя с такой разницей»
вчера, 15:24
Тайлер Хирро – 7-й игрок в истории НБА, проведший за карьеру несколько матчей с 40+ очками и 10+ трехочковыми
9вчера, 14:15