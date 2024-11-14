Джейсон Тейтум был близок к трипл-даблу в победном матче с «Бруклином» (36+10+9)
«Бостон» крупно обыграл «Бруклин» – 139:114.
Форварду «Селтикс» Джейсону Тейтуму не хватило 1 подбора до трипл-дабла. На его счету 36 очков, 10 передач и 9 подборов при 12 точных из 19 бросков с игры, 5 из 6 трехочковых и 7 из 9 штрафных.
Джейлен Браун добавил свой дабл-дабл – 24 очка и 12 подборов – к командной статистике.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube NBA
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости