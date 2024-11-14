Джейсон Тейтум был близок к трипл-даблу в победном матче с «Бруклином» (36+10+9)

«Бостон» крупно обыграл «Бруклин» – 139:114.

Форварду «Селтикс» Джейсону Тейтуму не хватило 1 подбора до трипл-дабла. На его счету 36 очков, 10 передач и 9 подборов при 12 точных из 19 бросков с игры, 5 из 6 трехочковых и 7 из 9 штрафных.

Джейлен Браун добавил свой дабл-дабл – 24 очка и 12 подборов – к командной статистике.