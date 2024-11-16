Дайсон Дэниэлс в четырех матчах подряд набирает не менее 15 очков и 5 перехватов. Игрок «Атланты» повторил достижение Джордана

Дайсон Дэниэлс повторил достижение Майкла Джордана.

Защитник «Атланты» в четырех матчах подряд набирает не менее 15 очков и 5 перехватов. Ранее подобный отрезок удался лишь легендарному игроку «Чикаго» в 1987 году.

В четырех встречах Джордан тогда в среднем набирал 38,3 очка и 5,8 перехвата.

В пятницу в победной игре с «Вашингтоном» Дэниэлс набрал 25 очков и 6 перехватов. Перед этим он выдавал 18+7, 16+6 и 28+6.

На счету Дэниэлса 28 перехватов в последних 5 матчах. В нынешнем сезоне НБА никто не имеет на своем счету более 25 перехватов суммарно.