Дайсон Дэниэлс в четырех матчах подряд набирает не менее 15 очков и 5 перехватов. Игрок «Атланты» повторил достижение Джордана
Дайсон Дэниэлс повторил достижение Майкла Джордана.
Защитник «Атланты» в четырех матчах подряд набирает не менее 15 очков и 5 перехватов. Ранее подобный отрезок удался лишь легендарному игроку «Чикаго» в 1987 году.
В четырех встречах Джордан тогда в среднем набирал 38,3 очка и 5,8 перехвата.
В пятницу в победной игре с «Вашингтоном» Дэниэлс набрал 25 очков и 6 перехватов. Перед этим он выдавал 18+7, 16+6 и 28+6.
На счету Дэниэлса 28 перехватов в последних 5 матчах. В нынешнем сезоне НБА никто не имеет на своем счету более 25 перехватов суммарно.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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