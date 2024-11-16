  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Дайсон Дэниэлс в четырех матчах подряд набирает не менее 15 очков и 5 перехватов. Игрок «Атланты» повторил достижение Джордана
5

Дайсон Дэниэлс в четырех матчах подряд набирает не менее 15 очков и 5 перехватов. Игрок «Атланты» повторил достижение Джордана

Дайсон Дэниэлс повторил достижение Майкла Джордана.

Защитник «Атланты» в четырех матчах подряд набирает не менее 15 очков и 5 перехватов.  Ранее подобный отрезок удался лишь легендарному игроку «Чикаго» в 1987 году.

В четырех встречах Джордан тогда в среднем набирал 38,3 очка и 5,8 перехвата.

В пятницу в победной игре с «Вашингтоном» Дэниэлс набрал 25 очков и 6 перехватов. Перед этим он выдавал 18+7, 16+6 и 28+6.

На счету Дэниэлса 28 перехватов в последних 5 матчах. В нынешнем сезоне НБА никто не имеет на своем счету более 25 перехватов суммарно.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
logoМайкл Джордан
logoАтланта
logoНБА
logoДайсон Дэниэлс
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Богдан Богданович возобновил тренировки в фарм-команде «Атланты». Серб восстанавливается после травмы
сегодня, 08:14
НБА. «Кливленд» взял верх над «Чикаго» и стартовал с 14-0, трипл-дабл Леброна помог «Лейкерс» одолеть «Сан-Антонио» и другие результаты
189сегодня, 07:05
Эксперт Кирк Голдсберри: «Дайсон Дэниэлс по праву претендует на награду лучшему защитнику года»
114 ноября, 17:35
Богдан Богданович выбыл как минимум на один месяц из-за травмы
30 октября, 04:36
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Брэндин Подземски и Энтони Эдвардс – авторы лучших моментов игрового дня НБА
1сегодня, 09:05Видео
Единая лига ВТБ. ЦСКА сыграет с «Астаной»
1сегодня, 07:34
Крис Пол третьим в истории НБА пересек отметку в 12 тысяч передач за карьеру
22сегодня, 07:30
НБА. «Кливленд» взял верх над «Чикаго» и стартовал с 14-0, трипл-дабл Леброна помог «Лейкерс» одолеть «Сан-Антонио» и другие результаты
189сегодня, 07:05
Дрэймонд Грин повалил на паркет Зака Иди, схватив его за ногу. Вскоре он послал судью после удаления
19сегодня, 06:50Видео
Де’Аарон Фокс обновил рекорд «Сакраменто» по очкам в проигранном матче с «Вулвз» – 60
4сегодня, 06:27Видео
Энтони Дэвис набрал рекордные для себя в сезоне 40 очков в матче со «Сперс»
сегодня, 05:45Видео
Брансон реализовал решающий 3-очковый, Бриджес сделал победный блок-шот на последних секундах матча с «Нетс»
7сегодня, 05:35Видео
НБА может ввести новый формат Матча звезд с участием четырех команд
12сегодня, 05:18
Йокич и Мэлоун пропустили матч по личным причинам, «Наггетс» уступили «Пеликанс»
5сегодня, 04:52
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Скафати» сыграет с «Варезе»
4 минуты назад
Адриатическая лига. «Цедевита-Олимпия» против «Меги»
9 минут назад
Дрэймонд Грин: «Хорошо сыграли в защите против нетрадиционного стиля игры в атаке у «Мемфиса»
14 минут назад
ACB. «Мурсия» – «Бреоган», «Тенерифе» встретится с «Манресой»
46 минут назад
Чемпионат Турции. «Бешикташ» – «Бююкчекмедже», «Тюрк Телеком» примет «Манису» и другие матчи
сегодня, 10:03
Кайри Ирвинг восстановился от травмы плеча и готов сыграть с «Сан-Антонио»
сегодня, 10:00
Джей Джей Редик – Максу Кристи: «Если будешь так играть, то я не стану убирать тебя из состава»
3сегодня, 09:37
Дрэймонд Грин о Кубке НБА: «Многое для нас значит. Это возможность выиграть что-то»
3сегодня, 09:22
Чемпионат Греции. «Промитеас» – АЕК, «Паниониос» примет «Арис»
сегодня, 09:10
Линди Уотерс получил травму колена в матче с «Мемфисом»
сегодня, 08:51