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Лонзо Болл получил вывих правого запястья. Игрок «Чикаго» будет осмотрен через 10 дней

Лонзо Болл снова выбыл из строя.

Разыгрывающий «Чикаго» Лонзо Болл вывихнул правое запястье в первой четверти матча против «Мемфиса» в понедельник и будет повторно обследован через 10 дней.

Болл доиграл, несмотря на травму, набрав 6 очков и 6 результативных передач. Он провел на паркете 18 минут, что стало его личным рекордом сезона в победном для «Буллс» матче (126:123).

27-летний Болл принял участие в трех встречах в стартовавшем чемпионате. Он вернулся в строй после длительной паузы. Лонзо не играл с января 2022 года после перенесенных им нескольких операций на левом колене.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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