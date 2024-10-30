Лонзо Болл получил вывих правого запястья. Игрок «Чикаго» будет осмотрен через 10 дней
Лонзо Болл снова выбыл из строя.
Разыгрывающий «Чикаго» Лонзо Болл вывихнул правое запястье в первой четверти матча против «Мемфиса» в понедельник и будет повторно обследован через 10 дней.
Болл доиграл, несмотря на травму, набрав 6 очков и 6 результативных передач. Он провел на паркете 18 минут, что стало его личным рекордом сезона в победном для «Буллс» матче (126:123).
27-летний Болл принял участие в трех встречах в стартовавшем чемпионате. Он вернулся в строй после длительной паузы. Лонзо не играл с января 2022 года после перенесенных им нескольких операций на левом колене.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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