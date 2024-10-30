Лонзо Боллу не потребуется операция на запястье

Лонзо Болл избежал серьезной травмы запястья.

МРТ выявила у разыгрывающего «Чикаго » растяжение между 1-2 степени. Если бы Болл продолжил играть, оно могло перерасти в 3-ю степень, и тогда ему могла бы потребоваться операция.

Повторное обследование пройдет через 10 дней.

Болл вывихнул правое запястье в первой четверти матча против «Мемфиса» в понедельник.