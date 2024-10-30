Лонзо Боллу не потребуется операция на запястье
Лонзо Болл избежал серьезной травмы запястья.
МРТ выявила у разыгрывающего «Чикаго» растяжение между 1-2 степени. Если бы Болл продолжил играть, оно могло перерасти в 3-ю степень, и тогда ему могла бы потребоваться операция.
Повторное обследование пройдет через 10 дней.
Болл вывихнул правое запястье в первой четверти матча против «Мемфиса» в понедельник.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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