«Оклахома» отчислила Малефая Леонса
Малефай Леонс покинул «Оклахому».
«Тандер» расстался с голландским тяжелым форвардом (25 лет, 206 см), чтобы освободить место в составе и подписать центрового Брэндена Карлсона.
Леонс был отчислен после того, как сыграл 4 минуты в победном матче Кубка НБА против «Финикса». На счету форварда 6 матчей за «Тандер», за которые он провел на паркете в общей сложности 21 минуту.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Real GM
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