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«Оклахома» отчислила Малефая Леонса

Малефай Леонс покинул «Оклахому».

«Тандер» расстался с голландским тяжелым форвардом (25 лет, 206 см), чтобы освободить место в составе и подписать центрового Брэндена Карлсона.

Леонс был отчислен после того, как сыграл 4 минуты в победном матче Кубка НБА против «Финикса». На счету форварда 6 матчей за «Тандер», за которые он провел на паркете в общей сложности 21 минуту.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Real GM
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Малефай Леонс
Брэнден Карлсон
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