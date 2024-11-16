«Оклахома» отчислила Малефая Леонса

Малефай Леонс покинул «Оклахому».

«Тандер» расстался с голландским тяжелым форвардом (25 лет, 206 см), чтобы освободить место в составе и подписать центрового Брэндена Карлсона.

Леонс был отчислен после того, как сыграл 4 минуты в победном матче Кубка НБА против «Финикса». На счету форварда 6 матчей за «Тандер», за которые он провел на паркете в общей сложности 21 минуту.