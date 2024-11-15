0

Премьер-лига. Женщины. МБА крупно проиграла «Надежде»

Сегодня прошел один матч регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.

МБА проиграла «Надежде».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига 

МБА – Надежда – 62:91 (25:21, 16:24, 10:18, 11:28)

МБА: Яковлева (13 + 7 подборов), Крымова (13), Черен (12), Кошечкина (10 + 6 подборов)

НАДЕЖДА: Комарова (16 + 5 передач), Игнатова (16), Томпсон (14 + 11 подборов), Пашковская (12), Полуянова (11 + 6 подборов)

15 ноября. 13:00

Положение команд: УГМК – 7-0, Динамо Курск – 6-1, МБА – 5-2, Самара – 4-3, Надежда – 4-3, Ника – 3-3, Енисей – 3-4, Динамо Новосибирск – 2-4, Динамо Москва – 1-5, Спарта энд К – 1-6, Нефтяник – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
logoНадежда жен
чемпионат России жен
МБА жен
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Премьер-лига. Женщины. УГМК разгромил «Енисей», новосибирское «Динамо» нанесло первое поражение МБА и другие результаты
27 октября, 18:56
Премьер-лига. Женщины. Новосибирское «Динамо» крупно уступило УГМК, курское «Динамо» обыграло «Надежду» и другие результаты
11 октября, 18:40
Премьер-лига. Женщины. «Спарта энд К» уступила курскому «Динамо», МБА обыграла «Енисей» и другие результаты
7 октября, 18:50
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НБА. «Кливленд» примет «Чикаго», «Сан-Антонио» встретится с «Лейкерс» и другие матчи
8сегодня, 17:20
Тайриз Макси вернулся к тренировкам на площадке и пройдет обследование в начале следующей недели
46 минут назад
Евролига. «Жальгирис» уступил «Фенербахче», «Виртус» принимает «Панатинаикос» и другие матчи
4сегодня, 20:05Live
Матч «Оклахомы» и «Финикса» пройдет без 12 травмированных игроков
8сегодня, 19:44
Дрю Холидэй о сложных началах матчей «Бостона»: «Мы не понимаем причины»
сегодня, 19:13
Лу Уильямс: «Однажды Леброн Джеймс проснется и почувствует, что кто-то украл его «Космический баскетбол»
2сегодня, 18:59
«500 тысяч – это 500 тысяч». Остин Ривз обозначил интерес к Кубку НБА
3сегодня, 18:30
НБА показала дизайн площадки для полуфиналов и финала Кубка НБА в Лас-Вегасе
3сегодня, 18:10Фото
Центровой «Нетс» Ник Клэкстон пропустит оба матча против «Никс» и следующую неделю из-за травмы спины
сегодня, 17:47
Чендлер Парсонс о лучшем игроке оборонительного плана: «Не думаю, что Дэвис готов отдать пальму первенства Вембаньяме»
4сегодня, 17:33
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Игокеа» обыграла «Цибону», 24 очка Шортера помогли «Сплиту» победить «Студентски центар» в овертайме
24 минуты назад
Чемпионат Франции. 56 очков Кейвера и Сена на двоих помогли «Нантеру» крупно обыграть «Стад Рошеле»
25 минут назад
Оператор регионального телевидения Diamond Sports Group выйдет из процедуры банкротства и продолжит сотрудничество с НБА
57 минут назад
Форвард «Фенербахче» Тарик Биберович подвернул голеностоп
сегодня, 19:57Видео
Андреас Пистиолис: «Астана» в последнее время играет с большой интенсивностью и без давления, это делает их опасными»
сегодня, 19:25
Никола Йокич пропустит матч против «Нового Орлеана» по личным причинам
8сегодня, 18:40
Дариус Бэйзли вернется в G-лигу из чемпионата Китая
сегодня, 17:59
Уволенный из «Лейкерс» Фил Хэнди станет главным тренером в женской лиге 3х3 Unrivaled
сегодня, 16:40
Энн Хэтэуэй понравился эпизод с падением на нее О Джи Ануноби
1сегодня, 15:56Видео
«Даллас» проиграл 4 матча подряд со средней разницей в 2 очка
8сегодня, 13:35