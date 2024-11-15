Премьер-лига. Женщины. МБА крупно проиграла «Надежде»
Сегодня прошел один матч регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.
МБА проиграла «Надежде».
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МБА – Надежда – 62:91 (25:21, 16:24, 10:18, 11:28)
МБА: Яковлева (13 + 7 подборов), Крымова (13), Черен (12), Кошечкина (10 + 6 подборов)
НАДЕЖДА: Комарова (16 + 5 передач), Игнатова (16), Томпсон (14 + 11 подборов), Пашковская (12), Полуянова (11 + 6 подборов)
15 ноября. 13:00
Положение команд: УГМК – 7-0, Динамо Курск – 6-1, МБА – 5-2, Самара – 4-3, Надежда – 4-3, Ника – 3-3, Енисей – 3-4, Динамо Новосибирск – 2-4, Динамо Москва – 1-5, Спарта энд К – 1-6, Нефтяник – 1-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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