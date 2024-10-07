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Премьер-лига. Женщины. «Спарта энд К» примет курское «Динамо», МБА против «Енисея» и другие матчи

Сегодня состоятся четыре матча регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.

Подмосковная «Спарта энд К» примет курское «Динамо», столичная МБА сыграет с красноярским «Енисеем».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Надежда – Самара

7 октября. 17:00

Спарта энд К – Динамо Курск

7 октября. 18:00

Ника – Нефтяник

7 октября. 18:30

МБА – Енисей

7 октября. 19:00

Положение команд: МБА – 1-0, Динамо Курск – 1-0, Динамо Москва – 1-0, Самара – 1-0, Надежда – 1-0, УГМК – 0-0, Енисей – 0-1, Ника – 0-1, Спарта энд К – 0-1, Динамо Новосибирск – 0-1, Нефтяник – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
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logoНадежда жен
logoДинамо Курск жен
чемпионат России жен
Енисей жен
МБА жен
Ника жен
Самара жен
Нефтяник жен
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