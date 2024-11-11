Уэйд Болдуин в ближайшее время не поможет «Фенербахче» из-за мышечной травмы
Уэйд Болдуин выбыл с повреждением.
Защитник в ближайшее время не поможет «Фенербахче» из-за травмы мышцы задней поверхности бедра.
Болдуин уже приступил к реабилитации, но в турецком клубе пока не готовы назвать точные сроки его возвращения.
В нынешнем сезоне Евролиги Уэйд набирает 10,1 очка, 2,6 подбора, 4,0 передачи и 1,1 перехвата в среднем за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости