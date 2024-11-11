Уэйд Болдуин в ближайшее время не поможет «Фенербахче» из-за мышечной травмы

Уэйд Болдуин выбыл с повреждением.

Защитник в ближайшее время не поможет «Фенербахче » из-за травмы мышцы задней поверхности бедра.

Болдуин уже приступил к реабилитации, но в турецком клубе пока не готовы назвать точные сроки его возвращения.

В нынешнем сезоне Евролиги Уэйд набирает 10,1 очка, 2,6 подбора, 4,0 передачи и 1,1 перехвата в среднем за игру.