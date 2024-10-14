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Марко Гудурич не сыграет против «Црвены Звезды» в Евролиге из-за травмы

Марко Гудурич выбыл из строя с травмой.

Защитник «Фенербахче» пропустит встречу 3-го раунда Евролиги против «Црвены Звезды» во вторник.

В субботней встрече чемпионата Турции против «Яловаспора» серб получил повреждение бедра.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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