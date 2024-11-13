«Фенербахче» потерял Девона Холла на неопределенный срок из-за перелома

Девон Холл выбыл из строя с травмой.

Защитник «Фенербахче » получил травму левой руки в победном матче Евролиги с «Баварией». У него был диагностирован перелом плюсневой кости.

Холлу требуется операция, которая запланирована на ближайшее время. Время на восстановление пока не называется.

В Евролиге-24/25 Девон в среднем набирает 7,7 очка и 3,7 передачи.

«Фенер» уже играет без выбывших на длительный срок Скотти Уилбекина и Уэйда Болдуина.