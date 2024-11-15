Дрю Холидэй о сложных началах матчей «Бостона»: «Мы не понимаем причины»
Дрю Холидэй ответил на вопрос о тяжелых стартах в играх «Селтикс».
«Мы не понимаем причины, но концентрируемся на этой проблеме в каждом матче. Постоянно это обсуждаем. Нам нужно увереннее начинать.
Мне кажется, что многие из бросков, которые мы не попадаем, очень хорошие. Просто они не залетают. Нам нужны постоянство и стабильность на всем протяжении матчей. Эти 20-очковые отставания. Нам они не нужны. Рано или поздно мы с этим справимся», – заявил защитник «Бостона».
В последней встрече команда проигрывала «Бруклину» 13 очков в первой четверти.
«Бостон» идет на втором месте в Восточной конференции с результатом 10-3.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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