Дрю Холидэй о сложных началах матчей «Бостона»: «Мы не понимаем причины»

Дрю Холидэй ответил на вопрос о тяжелых стартах в играх «Селтикс».

«Мы не понимаем причины, но концентрируемся на этой проблеме в каждом матче. Постоянно это обсуждаем. Нам нужно увереннее начинать.

Мне кажется, что многие из бросков, которые мы не попадаем, очень хорошие. Просто они не залетают. Нам нужны постоянство и стабильность на всем протяжении матчей. Эти 20-очковые отставания. Нам они не нужны. Рано или поздно мы с этим справимся», – заявил защитник «Бостона».

В последней встрече команда проигрывала «Бруклину » 13 очков в первой четверти.

«Бостон » идет на втором месте в Восточной конференции с результатом 10-3.