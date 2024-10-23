Леброн обошел Кобе Брайанта и стал 1-м в НБА по количеству промахов с игры за карьеру

Леброн Джеймс вышел на первое место в НБА по промахам с игры за карьеру.

Форвард «Лейкерс » подошел к первому матчу сезона против «Миннесоты» (110:103), имея в пассиве 14 476 промахов с игры. Во вторник Джеймс выдал 7 из 16 с игры, набрав 16 очков. Он обошел легенду «Лейкерс» Кобе Брайанта , который занимал первое место с результатом 14 481 неточный бросок. Джеймс за карьеру совершил 29 313 бросков с игры, Брайант – 26 200.