Леброн обошел Кобе Брайанта и стал 1-м в НБА по количеству промахов с игры за карьеру
Леброн Джеймс вышел на первое место в НБА по промахам с игры за карьеру.
Форвард «Лейкерс» подошел к первому матчу сезона против «Миннесоты» (110:103), имея в пассиве 14 476 промахов с игры.
Во вторник Джеймс выдал 7 из 16 с игры, набрав 16 очков. Он обошел легенду «Лейкерс» Кобе Брайанта, который занимал первое место с результатом 14 481 неточный бросок.
Джеймс за карьеру совершил 29 313 бросков с игры, Брайант – 26 200.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: CBS Sports
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