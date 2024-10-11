Стив Фрэнсис: «Никак не могу поставить Леброна выше Майкла Джордана или Кобе Брайанта»

Стив Фрэнсис поделился мнением по поводу спора о величайшем баскетболисте.

«Очевидно, что пропаганда делает свое дело. И я слышу, как многие говорили о Леброне или Майкле Джордане . Но в моем представлении Кобе Брайант не должен оставаться в стороне от разговора о лучших игроках.

Но если мы говорим о решающих моментах игры, то важно, кто сможет сказать: «Ладно, я собираюсь рулить в этой четвертой четверти, я не буду пасовать, я сделаю игру сам и позабочусь о том, что мы выиграем шесть титулов». И я не видел, чтобы кто-либо еще делал это так, как это делал Майкл Джордан.

Леброн, вероятно, один из самых талантливых спортсменов, по физике он мог бы справляться как в баскетболе, так и в футболе. Но я никак не могу поставить его выше Майкла Джордана или Кобе Брайанта», – заявил бывший игрок НБА .