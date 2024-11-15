😴Дончич проспал решающую атаку «Юты» – данк из-под щита!

Сегодня «Даллас» уступил «Юте» (113:115), уступил четвертый матч подряд и четвертый же в самом конце. Суммарно «Мэвс» проиграли все четыре встречи с общей разницей 8 очков .

Это удивительно по множеству причин. Например, потому, что звездная пара «Далласа» – Дончич и Ирвинг – всегда считались мастерами «клатча». А в этом сезоне у «Мэвс» 1-6 в напряженных концовках, при катастрофической защитной эффективности 132 очка на 100 владений.

Поэтому финал игры с «Джаз» получился символическим. Ибо указал на одну из главных проблем в обороне – необъяснимую вальяжность Луки Дончича на старте сезона.

«Даллас» отставал на 14 очков перед четвертой четвертью, но нашел в себе силы отыграться: Дончич создал 8 очков подряд – трехочковый, обыгрыш на дуге с набросом на Лайвли и скидка под дальнюю попытку от Клэя Томпсона.

И за 26 секунд до сирены счет сравнялся – 113:113.

Однако в решающем владении «Юте» и не пришлось ничего придумывать.

«Мэвс» играли маленьким составом, так что Дончич логично остался против Джона Коллинза. Было заметно, как Джейсон Кидд выскочил на паркет, чтобы что-то прокричать именно словенцу.

Дончич то ли не расслышал его, то ли не понял, то ли наоборот понял, но вообще-то действовал на своей волне – он необъяснимо замер в районе круга линии штрафных.

Коллинз не заставил себя упрашивать. Форвард «Юты» был самым результативным игроком в своей команде (28 очков, 10 из 20), так что просто сделал шаг к кольцу и принял мяч от Джордана Кларксона.

Вот так это все выглядело с позиции Кларксона. Не нужно быть Егором Деминым, чтобы отдать точную передачу в «краску».

После матча Дончич признал свою ошибку: «Произошло недоразумение . Я думал, что я пойду на игрока, предлагающего заслон, а Граймс подумал, что он пойдет. А получился пас под щит, так что мы неправильно поняли указания со скамейки. Это моя вина».

Джейсон Кидд не стал объяснять подробности: «Все дело в коммуникации. Там произошел сбой, такое случается. Они этим воспользовались в полной мере. Мы должны стать лучше».

За оставшиеся секунды Дончич стянул на себя двух оппонентов и создал трехочковый из угла для Ннаджи Маршалла, который тот успешно запорол. На протяжении последних матчей словенец все своим видом показывает недовольство, но не совсем понятно, кому адресованы его невербальные претензии – судьям, новым партнерам, руководству, обновившему состав этим летом, или тренеру Кидду, который пока не знает, что делать с этими людьми.

У Дончича за 38 минут на паркете – 37 очков (13 из 25 с игры), 9 передач при 3 потерях, 7 подборов, но «-8» по показателю плюс-минус . Феноменальные атакующие показатели снова не подтверждаются метриками, которые бы говорили о его позитивном влиянии на игру. По нетрейтингу он шестой в собственной команде.

Фото: Gettyimages.ru /Maddie Meyer